한국TOEIC위원회, ‘2021 하반기 취업 콘서트’ 온라인 개최

내달 16일, 한국TOEIC위원회 유튜브 공식 채널에서 온라인 라이브로 개최



하반기 채용 동향과 대기업, 외국계 기업, IT 기업의 취업 팁 제공

[한경잡앤조이=강홍민 기자] 한국TOEIC위원회가 하반기 채용 시즌을 앞두고 9월 16일 '2021 하반기 취업 콘서트'를 온라인으로 개최한다.‘2021 하반기 취업 콘서트’는 한국TOEIC위원회의 유튜브 공식 채널에서 16일 오후 1시 30분부터 4시까지 생중계된다. 코로나19 감염 예방을 위해 온택트 방식으로 진행되며, 누구나 무료로 시청할 수 있다.이번 행사에서는 하반기 채용 시장의 전반적인 트렌드를 분석해 취준생에게 필요한 핵심 정보를 제공한다. 유명 취업컨설턴트가 코로나19 시대의 취업 동향과 성공 전략을 소개하고, 대기업 및 외국계 기업 담당자가 각각 ‘대기업 인재 선발의 기준’, ‘외국계 기업 A to Z’를 주제로 취업 컨설팅을 제공한다. 이 외에도 최근 ‘코딩’, ‘SW개발’ 등 4차산업이 주요한 채용 트렌드로 떠오르는 만큼 IT 기업 담당자가 ‘4차 산업기반 채용 트렌드와 코딩 자격증 활용’에 관해 설명할 예정이다.취업 콘서트 참가 신청은 홈페이지에서 가능하며, 행사 이후 참가 신청자 전원에게는 MOS 1만 9천원 할인권과 토익스피킹 8천원 할인권을 제공한다. 또, 참가자 중 추첨 이벤트를 통해 토익·토익스피킹 및 MOS 무료 응시권, 스타벅스 기프티콘 등의 경품을 선물한다.한국TOEIC위원회는 취업콘서트 개최 전 홈페이지를 통해 사전 질문을 접수하고 있다. 기업 인사담당자 및 취업 컨설턴트에게 물어보고 싶은 질문을 등록하면, 이후 질문이 채택된 참가자를 선정해 스타벅스 기프티콘을 증정한다.한국TOEIC위원회 관계자는 "어려워지는 채용 시장에서 취업준비생들이 조금이나마 도움을 얻을 수 있도록 하반기에도 취업콘서트를 열게 됐다”면서, “대기업과 외국계 기업, IT 기업의 인사 담당자가 직접 나서 취업 팁을 제공하는 만큼 행사에 참여해 필요한 정보를 얻어 가길 바란다”라고 말했다.khm@hankyung.com