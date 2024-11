사진=서울호서직업전문학교

서울호서직업전문학교는 지난달 27일 (사)한국애견협회가 주최한 ‘2024 KKC 클래식 도그쇼(Classic Dog Show)’에서 반려동물계열 이인화 학생이 대회 최고의 견에 부여하는 대상 BIS(Best In Show)를 수상했다고 밝혔다.KKC 클래식 도그쇼는 10개 그룹에서 견종별 대표 1등(Best Of Breed, BOB)을 뽑고, 이 중에서 그룹 평가 1등견(Big In Group, BIG)을 선발한다. 최종적으로는 BIG 수상견 가운데, 대회 최고상인 BIS(Best In Show)를 가리는 대회다.직접 관리한 견과 출진한 이인화 학생은 수업 시간에 배운 핸들링 기술을 바탕으로 프로 핸들러들과 경쟁해 대상의 영예를 안았다.아울러 반려동물계열 학생들은 대회에서 1석 6회, 2석 4회, 3석 5회 등 수상 실적을 거두며 차세대 반려동물 전문가로서 성장 가능성을 보여줬다.한편, 서울호서직업전문학교는 올해 처음으로 시행된 반려동물행동지도사 국가자격 필기(서울캠퍼스)·실기(파주캠퍼스) 시험장으로 선정, 체계적이고 빈틈없는 시험 운영에 힘쓰고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com