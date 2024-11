FPT 소프트웨어 코리아, 베트남 IT 인재 양성 위한 ‘SAP 탤런트 커넥트’ 개최

베트남 최대 IT 기업 FPT 자회사 FPT 소프트웨어 코리아가 지난 2일 세종대학교에서 ‘SAP 탤런트 커넥트(SAP Talent Connect): SAP 기회의 세계를 열다’ 행사를 개최했다고 14일 밝혔다.이번 행사는 한국에 거주하고 있는 베트남 학생들이 역동적인 테크 산업에서 자신의 미래에 대해 보다 명확한 관점을 가질 수 있도록 진로의 방향을 잡아주며 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 행사에는 베트남 학생 150명을 비롯해 주한 베트남 대사관 관계자, 재한 베트남인 협회 임원, 주요 대학 교수 등 약 200명이 참석했다.행사에 참석한 경기대학교 핌 단 란(Pham Dinh Lam) 교수는 “이번 행사는 학생들에게 실용적인 산업 인사이트를 제공했다”며 “지식 폭을 넓힐 뿐 아니라 글로벌 기업에서 일하고 싶다는 학생들의 꿈을 이루는 데 더 가까워질 수 있다는 점에서 큰 영향력을 보여준 행사”고 설명했다.하 민 투안(Ha Minh Tuan) FPT 소프트웨어 코리아 CEO는 “FPT 소프트웨어 코리아는 향후 3년간 한국어 능력과 IT 지식을 갖춘 젊은 인재들을 우선 선발해 매년 100% 인력을 늘리며 입지를 지속적으로 확대할 계획”이라며 “이번 행사는 IT 전문가를 지망하는 학생들에게 SAP 관련 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하며 자동차ㆍIT 서비스ㆍ컨설팅ㆍIT 솔루션ㆍ중소 기업 등을 직접적으로 지원하기 위한 한국어 인력 개발 등 핵심 분야와 완벽히 일치한다”고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com