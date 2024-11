노틸러스인베스트먼트, 2024두바이 비즈니스 매칭 프로그램 성료

노틸러스인베스트먼트가 주관한 2024 글로벌 기업 협업 프로그램이 10월 12일부터 19일까지 진행되었으며, 8개 스타트업이 참가하여 두바이 최대 IT 전시회인 GITEX 및 Expand North Star을 참여하였다.이를 통해 현지 비즈니스 파트너들과 긴밀한 네트워크를 구축하며 중동 시장 진출을 위한 기반을 마련했다. 이번 프로그램은 한국의 혁신 스타트업들에게 두바이에서 중요한 기회를 제공하게 되었다.결제 솔루션을 선보인 넥스트페이먼츠가 Supernova Challenge에서 3위를 수상한 것이 이번 프로그램의 대표 성과다. 이를 통해 넥스트페이먼츠는 두바이 및 중동 시장에서 사업 확대에 강력한 발판을 마련했으며, 중동 지역 맞춤형 디지털 솔루션 공급 가능성을 확인했다.또한 참가 스타트업들은 NVIDIA Inception x AWS 'The Next Big Thing' 행사에 초청되어 세계적 기술 리더들과 기술 협력을 논의했다. 이 행사에서 클라우드 기반의 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 솔루션을 소개받고, NVIDIA와 AWS의 인프라를 활용한 데이터 분석과 사업 확장 가능성에 대한 인사이트를 얻었다.DMCC(두바이 다목적 자유무역지구)를 방문하여 한국 창업진흥원과의 MOU 체결을 바탕으로 한국 스타트업들의 진출을 위한 구체적인 지원 방안과 장기적인 성장 가능성을 논의했다. MCC는 법인 설립, 비자 발급, 사무공간 제공 등의 인프라 지원을 통해 중동 및 글로벌 시장으로의 확장을 고려하는 한국 기업들에게 실질적인 도움을 제공할 예정이다.이번 프로그램에서 참여 스타트업들은 총 200여 건의 비즈니스 미팅을 성사시키며 현지 파트너들과의 네트워크를 확장했다. 코매퍼는 GITEX에서 만난 업체와 업무협약(MOU) 체결도 성사시켰다. 싱가포르의 드론 관제 및 태그 솔루션을 보유한 헤론 테크놀로지와 업무협약(MOU)을 체결하여, AI와 드론 기술을 결합한 시설 안전 점검 솔루션의 글로벌 진단시장 공동 진출을 구체화했다. 이번 협약을 통해 두 기업은 드론 관제 및 데이터 수집 기술과 코매퍼의 AI 기반 시설 점검 솔루션을 결합한 공동 서비스를 제공할 예정이다.노틸러스인베스트먼트 김응석 상무는 “이번 프로그램은 한국 스타트업들이 두바이의 주요 기업 및 기관과 협력 기회를 창출하는 소중한 계기였다”며 “앞으로도 체계적인 후속 지원을 통해 중동 시장 진출을 위한 전방위적 지원을 이어나갈 계획”이라고 밝혔다.한편, 노틸러스인베스트먼트는 글로벌 기업 협업 프로그램 - 마중, 엔업, 및 OpenAI를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 글로벌 진출 및 스케일업을 위한 다양한 지원을 이어갈 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com