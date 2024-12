[2024 한성대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 소상공인 매출 증대를 위한 IT 마케팅 솔루션을 개발하는 ‘누리컴퍼니’

김민서 누리컴퍼니 대표



소상공인들의 마케팅을 더 쉽고 빠르게 도와줄 ‘플레이스 연구소’ 운영

직관적인 UI로 한 눈에 들어오게 하고, 매일 오후 카톡으로 성과를 보내

누리컴퍼니는 소상공인 매출 증대를 위한 IT 마케팅 솔루션을 개발하는 스타트업이다. 김민서 대표(23)가 2024년 5월에 설립했다.김 대표는 “많은 사람이 기술의 편의를 ‘누리’게 하고자 누리컴퍼니를 세웠다”고 말했다.“학창시절 때부터 나만의 비즈니스를 하고 싶었습니다. 직접 개발하고 싶은 마음에 컴퓨터공학을 전공하고 AI 연구실에서 기술의 핵심 원리와 트렌드를 배우며 점점 그 꿈이 확고해졌습니다. 올해 감사하게도 바라던 대로 IT 스타트업 창업이라는 길에 들어와 이제 막 한 걸음씩 내딛고 있습니다. 소상공인들의 마케팅을 더 쉽고 빠르게 도와줄 ‘플레이스 연구소’라는 서비스를 운영 중입니다.”플레이스 연구소는 소상공인을 위한 데이터 기반 AI 마케팅 SaaS 솔루션이다. “요즘 경기가 정말 어렵습니다. 모두가 다 힘들지만 소상공인들에게 타격이 큽니다. 특히 자영업은 누가 지켜주는 게 아니라 스스로 생존 전략을 찾아야 해서 그 부담이 더욱 크다고 생각합니다. 부모님도 자영업을 하셔서 이런 고충에 깊이 공감할 수 있었습니다. 그래서 소상공인들의 마케팅을 최대한 쉽고 효과적으로 도와주자는 마음으로 시작했습니다. 데이터를 활용해서 맞춤형 마케팅 전략을 수립하고 성과를 측정할 수 있게 돕는 것이 현재 목표입니다.”플레이스 연구소는 키워드 트렌드에 초점을 맞추고 있다. 김 대표는 “매장 리뷰 관리, 고객 이벤트 설계, 홍보 이미지 전략 등 확장하고 싶은 기능이 너무 많다”며 “그중에서도 사용자들의 니즈를 잘 해결할 수 있는 방향으로 나아가려고 한다”고 말했다.플레이스 연구소의 경쟁력으로 김 대표는 편리하다는 것을 꼽았다. “소상공인들은 주 업무가 마케팅이 아닙니다. 식당, 카페, 미용실 등 사장님들만의 전문 분야는 따로 있지만 마케팅까지 잘해야 하는 시대가 열렸습니다. 플레이스 연구소는 최대한 이 고민에 돈과 시간을 적게 투자하면서도 효과를 볼 수 있게 돕고 있습니다. 원래 잘하는 걸 더 잘할 수 있게 돕자는 마음입니다. 그래서 항상 ‘어떻게 하면 더 쉽게 만들 수 있을까’ ‘가장 이해하기 쉽고 편리한 방식은 무엇일까’를 고민했습니다. 직관적인 UI로 한눈에 들어오게 하고, 매일 오후 카톡으로 성과를 보내주고, 실제로 필요하다는 요청이 많은 기능을 서비스에 반영하는 등 열심히 노력 중입니다.”플레이스 연구소는 인스타그램과 유튜브에서 계정을 운영하면서 사용자들과 소통하고 있다. “물론 서비스 홍보 효과도 있지만 주 목적은 소상공인들에게 소소한 꿀팁을 전하고 고민을 나누는 것이 목적입니다. 책임감과 외로움을 달래드릴 수 있으면 좋겠습니다. 든든한 응원의 존재가 되어드리고자 합니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “직접 기획하고 개발하고 세상에 알린 서비스가 사람들에게 도움이 되는 모습을 보는게 정말 행복합니다. 컴퓨터공학을 전공한 이유기도 합니다. 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘소프트웨어 마에스트로’라는 프로그램에 참여하면서 방법이 구체화 됐습니다. ‘소프트웨어 마에스트로’에서의 경험으로 기획, 개발, 마케팅 등 도전에 대해 더 자신감이 생겼고 선배들의 발자취, 업계 탑티어 멘토들의 멘토링, 콘퍼런스에서 정말 많은 인사이트를 얻었습니다.”창업 후 김 대표는 “사용자들이 서비스의 가치에 공감하고 칭찬해 줄 때가 가장 큰 보람”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “소상공인 마케팅의 이정표 같은 존재가 되고 싶다. 왜 손님이 안 올까, 어떻게 하면 매출이 오를까 이런 괴로움이 불쑥 찾아올 때 사장님들 머릿속에 누리컴퍼니가 떠오를 수 있게 하고 싶다”며 “실질적인 고객 유입 콘텐츠, 성과 측정, 마케팅 인사이트 획득의 사이클을 책임질 수 있게 노력하겠다”고 말했다.누리컴퍼니는 아이템을 인정받아 한성대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 한성대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.설립일 : 2024년 5월주요사업 : 소상공인 매출 증대를 위한 IT 마케팅 솔루션성과 : 2024년 과학기술정보통신부 소프트웨어 마에스트로 지속성장 지원사업 선정, 2024년 서울캠퍼스타운 입주이진호 기자 jinho2323@hankyung.com