[인천테크노파크 2025년 인천 라이징스타] “1기부터 인천 라이징스타 운영사 맡아, 5년간 36개 기업의 성장을 지원해”

변정욱 에스아이디파트너스 대표



다양한 액셀러레이팅 사업 수행, 40개 이상의 스타트업에 대한 투자를 완료

스타트업의 글로벌 시장 진출에 최적화된 전략과 프로그램 운영

에스아이디파트너스는 기술기반 스타트업의 발굴 및 초기 투자를 위하여 2016년 4월에 설립됐다. 에스아이디파트너스는 국내 최초 IP 투자 전문회사인 인텔렉추얼디스커버리이 손자 회사 및 IP기반 벤처캐피탈인 아이디벤처스의 자회사로 설립된 이후 스타트업의 IP 전략 강화를 기반으로 글로벌 진출 스케일업 부분에 전문성과 역량을 보유한 액셀러레이터로 운영되고 있다.변정욱 에스아이디파트너스 대표는 “설립이후 정부 출연연구소 연구원 창업 및 대학교수의 기술 창업 프로그램등을 중심으로 국내 기술 기반 스타트업의 성장 지원을 위한 다양한 액셀러레이팅 사업을 중점적으로 수행해 왔다”며 “본계정 투자 및 4개의 투자조합을 기반으로 약 40개 이상의 스타트업에 대한 투자를 완료하였으며, 지속적인 유망 스타트업 발굴과 투자를 위하여 현재 9인의 전문인력으로 사업을 추진 중이다”고 말했다.덧붙여 “2024년 3월, 미국 워싱턴 DC에 SIDPartners US을 설립 운영함으로 글로벌 스케일업을 준비하는 스타트업의 글로벌 시장 진출을 직접 지원한다”며 “글로벌 지원 체제를 구축해 해외 협력파트너 발굴 및 연계, 글로벌 PoC 추진, 해외 투자유치, 현지 법인 설립, 수출 등 실질적인 기업의 글로벌 성장을 이끌어 내고 있다”고 강조했다. 변 대표를 인천시 연수구 에스아이디파트너스에서 만났다.“에스아이디파트너스가 지향하는 액셀러레이팅 프로그램의 차별성 및 장점은 글로벌 시장 진출을 추진하는 기술기반 스타트업의 IP 포트폴리오를 강화한다는 것입니다. IP Value UP 프로그램을 통하여 기업의 기술 경쟁력 확보 및 이를 기반한 IP 권리화로 기업의 지속가능한 글로벌 핵심 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히, 글로벌 시장 진출의 기반이 되는 현지 PoC 추진을 위한 네트워크 구축 및 연계, 글로벌 현지화 프로그램을 운영하고 있습니다. 에스아이디파트너스는 스타트업의 글로벌 시장 진출에 최적화된 전략과 프로그램 운영을 통해 구체적인 성과를 창출하고 있다는 강점이 있습니다.”“에스아이디파트너스는 인천 라이징스타 참여기업 진단을 통해 기업의 스케일업과 글로벌 성장 전략을 구축하는 ‘SID Nine Plus Scale-Up 프로그램’을 운영하고 있습니다. 이는 기업의 핵심 경쟁력은 더욱 강화하고 위험 요소는 최소화하는 스타트업 전주기적 프로그램입니다. BM, 재무, IP, 경쟁사 및 시장 분석, 마케팅, 투자유치, 글로벌 진출 분야 등에 최적화된 지원을 추진하고 있습니다.”“에스아이디파트너스는 인천라이징스타 1기 운영사로서 참여한 이후 5년 연속 운영사로 선정되어 프로그램을 운영하고 있으며, 5년간 36개 기업의 성장을 지원하고 있습니다. 특히 지난 4년간 프로그램 운영을 통하여 4년 연속 최우수 기업을 배출한 액설레레이터로서의 성과도 달성하였습니다. 최우수 기업으로는 2021년에는 인천의 대표 AI 기업으로 성장한 몬드리안 AI가, 2022년 에너지 솔루션 기업으로 미국 Open AI와 협업을 추진하고 일본 시장 진출에 성공한 나인와트가 있습니다. 2023년에는 미국 연방 조달 납품성과 창출을 통하여 Bi-Fi Free 기술의 우수성을 미국 시장에서 입증한 에이피엠디에스, 2024년에는 누적 투자 250억원이상 성과와 미국 Stem Cell 바이오 재단과 공동 사업을 추진해 미국 시장 진출에 성공한 엔세이지가 있습니다. 에스아이디파트너스는 참여기업이 4년 연속 라이징스타 최우수 기업으로 선정되는 쾌거를 달성하였습니다. 더불어 라이징스타에 참여한 기업 모두 스케일업 전략, 투자전략, 글로벌 진출 전략 등을 기반으로 우수한 성과를 창출하고 있습니다.”“에스아이디파트너사가 추구하는 제5기 인천 라이징스타 프로그램의 가장 큰 이슈는 기업의 글로벌 진출과 본격적인 확장입니다. 글로벌 진출을 위해서는 해외시장에서 채택될 수 있는 기술적 우위와 이의 검증입니다. 그리고 현지 시장에서의 PoC 등을 통한 현지 시장 적용 가능성에 대한 실제화가 무엇보다 중요합니다. 당사는 2025년 인천 라이징스타 프로그램을 통해 참여 기업의 글로벌 시장 진출을 위한 전략 수립에 기반한 해외시장 진출을 적극 추진할 계획입니다. 특히 미국 현지의 SID Partners US 협업을 통한 미국 시장 진출을 적극 도모할 예정으로 이를 위한 기업의 역량 강화 기반 현지 사업화 추진을 중점적으로 추진할 예정입니다.”“다양한 우수 기업이 있습니다. GPS 음영지역에서도 정확한 GPS 데이터를 전달하는 uGPS를 개발한 ‘아이디씨티’는 단순한 위치 정보제공 기술을 넘어 스마트시티, 자율주행, 스마트 모빌리티, 공공 교통, 스마트 주차장, 물류 자동화, 긴급 구조 등 미래 도시 인프라의 핵심으로 평가받고 있습니다. 영국회사와 협업으로 일본 및 아시아 시장에서 기술 검증을 완료하고 사업화를 진행하고 있습니다. ‘웰로’는 데이터를 활용해 정책 산업을 혁신하는 거브 테크(Gov-Tech, Government+Tech) 기업으로, 개인 맞춤형 정책 추천 서비스 ‘웰로’와 기업 대상 올인원(All-In One) 정부 사업 솔루션 ‘웰로비즈’, 정부 기관용 정책관리 솔루션 ‘웰로링크’ 등을 서비스 하고 있습니다. 웰로는 월간활성이용자 100만 명 돌파, 웰로비즈 고객사도 1만 곳 이상을 목표로 현재 해외로 진출하려는 기업을 위한 국내 정책뿐만 아니라 국가별 정책을 수집해 안내·추천 서비스 등을 추진하고 있습니다.‘오조메타’는 도시 개발 및 건설 산업을 위한 디지털 트윈 전문기업으로 ‘3D 설계의 자동화’와 이를 통해 만들어진 3D 모델의 ‘정확한 물량 산출’, 그리고 빅데이터와 연계한 ‘시공 시뮬레이션 및 관리 시각화 기술의 우수성을 인정받아 미국 플로리다 대학 요청으로 미국 현지 사업화를 위한 PoC 및 사업화를 추진하고 있습니다.데이터 기반 솔루션 도출로 친환경 뷰티 솔루션을 개발한 ‘우리아이들플러스’는 프랑스 유명 백화점인 라파예트와 르봉마르셰에 제품을 공급하고 있으며. 특히 글로벌 대기업 ‘로레알’과 세계적인 뷰티 기업인 ‘세포라’도 이 회사에 협력 방안을 제안한 것으로 알려져 K뷰티의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 입증하였습니다. K뷰티 제품이 프랑스 유명 백화점에 정식으로 입점한 첫 사례를 창출하고 유럽, 미국, 일본 등 해외시장 확장을 추진하고 있습니다.”“인천 라이징스타 프로그램은 기본적으로 운영사 모집 공고 시 사업 기간에 달성할 KPI 등이 설정되어 있습니다. 에스아이디파트너스는 개별 기업의 진단 및 인터뷰를 통하여 기업의 당해연도 가장 중요한 현안에 대한 리스트업을 별도로 추진하고 있습니다. 이를 기반으로 기업 수요에 맞춘 별도의 맞춤형 KPI를 기업과 협의를 통하여 도출하고 있습니다. 성과 창출을 위하여 기업 맞춤형 액셀러레이팅을 추진해 기업의 적극적, 능동적 사업 참여 분위기를 조성하는 장점이 있습니다. 특히 인천 관내에 본점을 운영하고 있어 인천 지역 스타트업의 수시 방문 커뮤니케이션이 가능한 거점적 장점도 보유하고 있습니다. 이는 프로그램 진행 중이나 종료 이후에도 지속해서 기업과 커뮤니케이션을 수행할 수 있는 효율성이 있습니다.”“참여 기업의 투자유치 역량 강화를 위한 프로그램으로 BM의 효익에 대한 메시지 전달, IR Deck 작성, IR 피칭 트레이닝 등을 집중적으로 운영하고 있습니다. 특히, 네트워크에 연계된 벤처캐피탈을 통해 개별 IR 기회를 제공합니다. 투자자의 의견을 반영한 전략 수정 반영 및 시장 지표 확보 프로세스를 통해 투자자 맞춤형 기업 성과 창출을 도모하고 있습니다. 이런 지표 확보를 통해 투자자 맞춤형 객관적 성장 가능성 제시로 투자 유치 성과 창출을 도모하고 있습니다.”“참여 기업의 글로벌 진출 및 네트워크를 위해 SID Partners US를 통한 현지 파트너 발굴, 온라인 사전 매칭, 이를 기반한 미국 현지 방문 미팅 등을 진행합니다. 이를 활용해 기업의 글로벌 진출을 위한 실질적 네트워크 연계를 추진하고 있습니다. 미국 페어펙스 카운티 경제청 관계자의 한국 직접 방문 기업 미팅을 통해서 기업 수요에 맞춘 현지 네트워크 연계를 연례적으로 추진하고 있습니다. 더불어 일본 시장도 한국의 중요한 진출 국가 중의 하나이며, 2024년부터 일본 현지 파트너 기관 등과 협력하여 글로벌 시장 진출에 대한 전략과 협업 네트워크 구축, PoC 등을 추진하고 있습니다.”“에스아이디파트너스는 글로벌 스케일업 전문 액셀러레이터로 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들이 본격적으로 해외 파트너사들과 협력할 수 있도록 POC를 추진할 계획입니다. 현지 진출까지 진행할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 우리 기업들이 해외시장에서 보다 많은 기회를 창출하고 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 하고자 합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com