2025년 제6회 공공저작물 활용 사례 공모전 포스터

한국문화정보원(원장 정운현, 이하 문정원)은 공공저작물의 활용 가치를 확산하고 창의적 아이디어를 발굴하기 위해 ‘제6회 공공저작물 활용 사례 공모전’을 연다.이번 공모전은 공공저작물을 활용한 제품 및 서비스 개발 사례를 주제로 하며, 접수는 8월 25일부터 9월 30일까지 공공누리 누리집을 통해 진행된다. 이후 심사를 거쳐 10월 31일 최종 수상 기업을 발표하고11월 12일 시상식을 개최할 예정이다.시상 내역은 ▲대상(문화체육관광부 장관상·상금 300만 원) ▲최우수상(한국문화정보원장상·상금 200만 원) ▲우수상 2점(한국문화정보원장상·상금 100만 원)이다.문정원은 공공저작물 이용 활성화와 공공누리 제도 확대를 담당하고 있으며 국가·지자체·공공기관이 보유한 저작물을 네 가지 유형으로 개방하고 있다. 이 가운데 제1유형은 출처 표시만으로 상업적 이용과 2차적 저작물 작성이 가능해 가장 높은 활용도를 보인다.정운현 원장은 “생성형 AI 확산으로 저작권 문제가 주목받는 시대에 누구나 자유롭게 활용할 수 있는 공공저작물의 가치가 새롭게 평가되고 있다”며 “공공저작물 활용을 통해 창의적 성과를 창출하는 기업들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com