공모전 참여 여행자. 사진/평창군관광협의회

평창군과 평창관광협의회는 지역관광 추진조직(DMO) 육성지원사업의 일환으로 ‘평창플러팅’ 사업을 본격 추진하며, 가을 여행자들을 위한 평창 관광 가이드와 함께 ‘평창여행 사진·영상 공모전’을 개최한다고 밝혔다.‘평창여행 사진·영상 공모전’은 평창군과 평창관광협의회는 여행자가 직접 평창의 매력을 담아내는 내용으로, 평창 지역에서 촬영한 사진 및 영상을 10월 31일까지 이메일로 접수하면 된다.공모 분야는 사진과 영상으로 나뉘며, 주제별 금상, 은상, 동상, 가작이 선정된다. 수상작 및 출품작은 전시회를 통해 대중에게 공개되며, 지역 관광 콘텐츠로도 활용될 예정이다.이번 공모전은 평창군과 평창관광협의회가 추진하는 ‘평창플러팅’ 사업의 핵심 프로그램으로, 지역 관광 활성화와 여행자 참여 확대를 목표로 하고 있다.이와 함께 평창은 봉평, 장평, 진부, 대관령을 넘어 대화, 방림, 평창, 미탄 지역까지 작은DMO 프로젝트를 통해 지역별 로컬투어와 체험 프로그램도 운영 중이다.또한 숙박과 체험을 결합한 ‘체크인 평창’과 지역 주민이 운영하는 숙박시설과 체험 프로그램을 연결한 ‘평창스테이’, 관광데이터를 활용한 디지털관광주민증 발급 지원 등의 프로그램도 함께 진행된다.평창관광협의회 관계자는 “가을의 절경 속에서 평창의 매력을 담은 사진과 영상을 공모전에 공유해 주시면 좋겠다”며 “숙박 할인 혜택과 함께하는 평창 여행에서 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.공모전과 평창플러팅 사업에 대한 자세한 내용은 평창군청 홈페이지 및 평창군관광협의회 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com