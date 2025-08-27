주 4.5일제 확산 조짐… HR 솔루션 ‘시프티’로 대비

이재명 정부가 ‘일, 가정, 삶이 공존하는 행복한 일터’를 국정과제에 포함하며 주 4.5제 도입, 포괄임금제 폐지 논의에 속도가 붙고 있다. 주 4.5일제의 경우, 중앙 및 지방정부에서 시범사업으로 우선 실시하고 업종 특성에 맞는 모델 개발 및 제도적 지원을 통해 순차적으로 적용하겠다는 방침이다.‘주 4.5일제’ 논의가 급물살을 타면서 기업도 인력관리 체계와 HR전략 등 인사관리 전반에 걸쳐 도입 준비에 분주한 모습이다. 특히 근로 시간 단축에 따른 다양한 근무형태의 운영, 이에 따른 인력조정 및 성과관리 체계 등 제도 변화에 맞춘 기업의 대응이 핵심 역량으로 꼽힌다.시프티는 기업인력관리에 초점을 맞춘 통합솔루션으로, 기업의 주 4.5일제 대응 고민을 단번에 해결한다. 시프티를 사용하면 각 사업장의 산업군, 비즈니스 규모, 운영하는 근로 제도에 맞추어 정교하게 맞춤 설정을 할 수 있다. 기업별 상황에 맞추어 모든 유형의 유연근무제를 운영할 수 있는 것은 물론, 정확한 근로시간 관리가 가능하다. 특히 변화하는 법규에 맞춰 자동으로 솔루션이 업데이트 되기 때문에 관련 리스크를 최소화할 수 있다는 장점을 가진다.시프티는 근무일정, 출퇴근기록, 휴가관리, 근태정산 및 급여관리 등 충실한 HR 인력관리 기능을 바탕으로 전자결재, 전자계약, 메시지, PC-OFF 기능들을 제공한다. 또한 세콤, ADT캡스, KT텔레캅 등의 출입시스템, 워크데이, SAP 등의 기존 HR 및 ERP시스템, 그리고 마이크로소프트 팀즈, 구글 캘린더, 슬랙 등의 생산성 도구들과도 쉽게 연동할 수 있어 기존에 사용하는 시스템이 있는 기업들도 시프티를 함께 사용하며 통합 관리할 수 있다.시프티 신승원 대표는 “주4.5일제를 기업에 잘 정착시키려면 탄력근무제, 선택근무제, 시차출퇴근제 등의 다양한 유연근로제도를 기업에 맞게 잘 운영할 수 있는 인력관리 시스템이 필수적”이라며 “시프티의 인력관리 대응 역량은 국내 최고 수준으로 30만개가 넘는 시프티의 고객이 이를 증명하고 있다”고 말했다.한편 시프티의 주요 고객으로는 SK, GC 녹십자, 현대, 롯데, 한화, 신한, 케이뱅크, 카카오, 토스, 쿠팡, 국회사무처, 서울특별시, 중소벤처기업진흥공단, 한국장애인고용공단 등이 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com