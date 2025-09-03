구름, 소비자가 직접 뽑은 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 코딩 교육 부문 2년 연속 1위

AI·SW 에듀테크 전문기업 구름(대표 류성태)이 한국소비자포럼이 주최하는 ‘2025 올해의 브랜드 대상’ 코딩 교육 부문에서 2년 연속 1위에 선정되었다.‘올해의 브랜드 대상’은 올해로 23주년을 맞은 국내 최대 규모 브랜드 어워즈로 단순 심사가 아닌 소비자의 직접 투표(온라인 투표 50%와 1:1 전화 설문 50%로 구성)와 한국소비자브랜드위원회의 심의를 통해 최종 선정되는 높은 공신력을 갖춘 상이다.이번 수상은 2025년 6월 30일부터 7월 13일까지 진행된 대국민 소비자 투표 결과에 따른 것으로, 약 88만 명의 소비자가 참여하여 총 819만 건 이상의 투표가 집계되었다.구름은 온라인 투표(평점 2.37)와 전화 설문(평점 3.52)을 합산한 총점에서 경쟁사를 큰 격차로 앞서며 1위를 차지했다. 특히 전화 설문에서 2배 이상의 점수 차이를 기록하며 학습자 만족도가 실제 소비자 평가로 입증되었다.구름의 2년 연속 수상은 최근 AX/DX 가속화로 실무 중심의 코딩 교육 수요가 급증하는 상황에서 구름이 제공하는 K-디지털 트레이닝(KDT) 등 차별화된 커리큘럼이 시장의 요구를 가장 잘 충족하고 있음을 시사한다. 구름은 현업 전문가의 멘토링과 프로젝트 기반 학습을 통해 학습자들에게 실질적인 역량 강화를 지원해왔으며, 이러한 전문성이 소비자의 직접 선택으로 이어졌다고 평가했다.구름 류성태 대표는 “소비자들의 신뢰와 성원으로 ‘올해의 브랜드 대상’을 2년 연속 수상하게 되어 큰 영광”이라며, “이는 구름이 학습자의 성장을 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너임을 보여주는 성과”라고 전했다. 또한 “앞으로 AI 시대에 필요한 핵심 인재를 길러내기 위해 다양한 교육 프로그램을 선보이겠다”고 강조했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com