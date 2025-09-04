피부 광채와 눈가 케어 위한 NEW 2025 디올 프레스티지 신제품 2종 출시

지난 1일, 크리스챤 디올 뷰티는 스킨케어 라인 ‘디올 프레스티지’에서 로즈 드 그랑빌의 강인한 생명력을 담은 혁신적인 뉴트리-로사펩타이드 성분으로 매끈하고 화사한 피부 광채와 장미처럼 아름답게 피어나는 눈가 피부를 선사하는 궁극의 마이크로-뉴트리티브 리추얼, NEW 2025 <디올 프레스티지 컬렉션> 신제품 2종을 선보였다.NEW ‘디올 프레스티지 르 마이크로 세럼 드 로즈 이으 액티베이티드’는 22가지 미세 영양 성분이 풍부하게 함유된 새로운 복합체- 뉴트리-로사펩타이드를 담아 새롭게 유연해진 360° 넥의 멀티 펄 어플리케이터로 탁월한 효능과 함께 눈가 및 표정 주름과 피부결을 개선하고 한층 또렷해진 눈가 피부를 선사하는 강력한 리바이탈라이징 마이크로-뉴트리티브 로즈 아이 세럼이다.NEW ‘디올 프레스티지 르 마이크로-플루이드 뗑 드 로즈 파운데이션 SPF 30 PA+++’는 다양한 피부톤에 매끄럽게 어우러지는 빛나는 마이크로-펄과 지친 피부에 활력을 선사하는 세럼 성분으로 오랜 시간 지속되는 수분감과 화사하게 빛나는 광채 피부 표현을 선사한다. 두 가지 혁신적인 제품을 통해 디올 프레스티지는 선구적인 발자취를 이어간다.여기에 피부 본연의 생기와 아름다움을 선사하는 강력한 리바이탈라이징 세럼 ‘디올 프레스티지 라 마이크로 륄 드 로즈 액티베이티드 세럼’과, 피부에 새겨진 시간을 개선하고 피부 본연의 힘을 강화해주는 에이지-리버싱 크림 ‘디올 프레스티지 라 크렘므 인텐시브 리페어링 크림’까지 함께 사용하면, 섬세하게 쌓아 올린 장미의 리듬처럼 최상의 피부 밸런스와 생기를 되찾아줄 궁극의 마이크로-뉴트리티브 리바이탈라이징 리추얼을 경험할 수 있다.디올의 피부 과학이 일군 전문성을 오롯이 느낄 수 있는 프리미엄 스킨케어 컬렉션 ‘디올 프레스티지’로 시간을 뛰어넘는 피부의 미래와 진귀한 감각을 느껴볼 수 있다.NEW ‘디올 프레스티지 르 마이크로 세럼 드 로즈 이으 액티베이티드’와 NEW ‘디올 프레스티지 르 마이크로-플루이드 뗑 드 로즈 파운데이션 SPF 30 PA+++’은 2025년 9월 1일부터 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 69개의 오프라인 매장, 롯데온(LOTTE ON), SSG. COM 등 6개의 온라인 기업몰, 그리고 디올 뷰티 온라인 부티크에서 구매할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com