크리미온, 런칭 기념 할인 이벤트 진행

프리미엄 스프레드 브랜드 크리미온(CRIMION)이 오는 19일까지 크리미온 런칭 기념 이벤트를 진행한다.이번 프로모션 기간 동안 소비자들은 인절미, 흑임자, 밤 스프레드 3종 및 세트를 포함한 전 제품을 최대 32% 할인된 가격에 만나볼 수 있으며, 신규 가입 시 제공되는 1만 원 쿠폰팩을 적용하면 최대 37%까지 혜택을 받을 수 있다.앞서 크리미온은 9월1일 공식 론칭과 동시에 유튜브 채널 ‘오늘의 주우재’에 소개되며 큰 주목을 받았다. ‘오늘의 주우재’는 다양한 스프레드를 시식하는 코너에서 크리미온 인절미 스프레드를 ‘최애템'으로 꼽으며 “달콤한 스프레드와 고소한 소보로 크런치의 조화가 맛을 극대화한다”고 극찬한 바 있다.크리미온은 한국적인 맛을 현대적 감각으로 재해석한 K-스프레드 브랜드로, '맛을 넘어, 감각의 세계로'라는 슬로건 아래 오감을 자극하는 브랜드 경험을 지향한다. 첫 라인업은 인절미, 흑임자, 밤 스프레드로 구성됐다.인절미 스프레드는 화이트초콜릿에 콩가루와 소보로 크런치를 더해 달콤하고 고소한 풍미를 살렸으며, 흑임자 스프레드는 진한 고소함과 달콤한 초콜릿의 조화를 담아 구워 먹으면 더욱 깊은 풍미를 느낄 수 있다. 밤 스프레드는 국내산 햇밤의 은은한 단맛과 부드러운 식감을 구현해 색다른 디저트 경험을 제공한다.㈜이그니터즈가 선보인 크리미온은 이번 론칭을 시작으로 다양한 K-디저트 테마 스프레드를 확장해 나갈 계획이다. 나아가 글로벌 시장을 겨냥해 ‘한국적인 맛을 세계로 알리는 스프레드 브랜드’로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다.크리미온 관계자는 “누텔라, 칼디 등 해외 스프레드 브랜드가 대표적이었다면 이제는 K-텔라, K-스프레드로 불릴 수 있는 ‘크리미온’이 한국을 대표하는 스프레드 브랜드로 성장하길 바란다”며 “앞으로도 한국적인 맛을 현대적으로 재해석해 독창적이고 중독성 있는 제품을 선보이겠다”고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com