산토리 글로벌 스피리츠, ‘산토리 하이볼잔 패키지’ 추석 선물세트 출시

산토리 글로벌 스피리츠가 추석 연휴를 맞아 산토리 위스키와 하이볼 잔으로 구성된 ‘산토리 하이볼잔’ 선물세트를 출시한다. 산토리 위스키 700ml 한 병과 산토리 로고가 새겨진 전용 하이볼잔 한 개로 구성됐다.패키지 전면에는 브랜드 앰배서더로 활동 중인 배우 추영우의 모습이 담겨 있으며 QR코드를 통해 추영우가 추천하는 오리지널 하이볼 레시피도 만날 수 있다.산토리 위스키는 일본 야마자키, 하쿠슈, 치타 증류소의 원액을 정교하게 블렌딩해 깊은 풍미, 부드러운 피니시를 갖췄다. 특히, 탄산과 조화롭게 어울려 완벽한 하이볼의 맛을 자랑한다.이번 봄, 배우 추영우가 ‘한 잔의 하이볼은 한 편의 이야기다’를 주제로 전개한 캠페인 이후 산토리 하이볼 잔에 대한 늘어난 문의를 반영해 산토리 하이볼 잔을 패키지에 포함시켰다.산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 "추석 명절 연휴, 가족이나 친구를 방문할 때에 편하게 선물할 수 있도록 산토리 하이볼잔 선물 세트를 준비했다. 긴 연휴 기간 가족들과 모임이나 친구들과의 홈 파티는 물론, 캠핑 등 여행 시에도 편하게 선물로 활용할 수 있는 패키지로 하이볼 애호가들이 다양한 명절 음식과 함께 진짜 산토리 위스키가 들어간 오리지널 하이볼을 간편하게 즐길 수 있기를 바란다"고 전했다.이번 패키지는 주요 편의점 및 대형마트, 주류 전문 매장, 창고형 할인매장에서 만나볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com