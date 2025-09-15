엔유씨전자, NS홈쇼핑서 ‘스마트 요거트 메이커’ 8차 앵콜 방송

지난 4월 NS홈쇼핑 방송에서 화이트실버 컬러가 완판되며 화제를 모은 '스마트 요거트 메이커'가 연이은 성원에 힘입어 8차 앵콜 방송을 진행하는 것이다. 이번 방송에서는 '스마트 요거트 메이커' 최대 39% 할인 혜택과 함께 구매 고객 전원에게 신제품 '요거트 스타터' 10포를 특별 사은품으로 제공한다.
엔유씨 '스마트 요거트 메이커'는 발효 과정에 최적화된 온도·시간 제어 시스템으로 단 4시간 만에 요거트를 완성할 수 있는 쾌속모드가 강점이다. 집에서도 꾸덕하고 쫀쫀한 그릭요거트의 풍미를 즐길 수 있으며, 효소·치즈·청국장 등 다양한 발효 음식을 간편하게 만들 수 있다. 또한, 직관적인 원터치 버튼과 자동 종료 기능을 탑재하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있다.
(주)엔유씨전자 관계자는 "엔유씨 스마트 요거트 메이커는 단순한 요거트 제조기를 넘어 다양한 발효 간식 제조 기능을 탑재한 멀티 주방가전"이라며 "이번 앵콜 방송을 통해 더 많은 소비자들이 집에서 직접 만든 건강한 맛을 경험하길 바란다"고 전했다.
