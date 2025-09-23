김샘학원, 자기주도 학습 강화하는 '5단계 풀이법'…온라인·교재 시스템 확대 적용

김샘학원은 ‘5단계 풀이법’을 도입해 사고력 중심의 체계적인 학습법을 제시하고 있다. 이 방법은 단순한 문제풀이 반복을 넘어, 문제 접근 과정과 논리적 사고를 단계별로 익히도록 돕는다.‘WCSNA’로 불리는 5단계 풀이법은 문제의 핵심 파악(What), 조건 추출(Conditions), 식 세우기 및 풀이(Solutions), 풀이 정리(Note), 응용력 확장(Applications)으로 구성된다. 학생들은 각 단계를 따라가며 문제의 본질을 이해하고, 해결 전략을 스스로 정리하고 점검하는 훈련을 하게 된다.문제 풀이 자체는 1~3단계만으로도 가능하지만, 4단계에서는 풀이 과정을 돌아보며 실수를 점검하고 부족한 부분을 보완할 수 있다. 5단계는 문제 전체의 구조를 이해하고 이를 응용해 낯선 문제에도 스스로 접근할 수 있는 사고 습관을 기르는 단계다.김샘학원은 “풀이 과정을 단계화하면 학생이 자신의 학습 과정을 명확히 파악하고 기억에 오래 남길 수 있다”고 설명했다.특히 이 학습법은 자기주도 학습 습관을 형성하는 데 효과적이다. 수업 외 시간에도 학생들이 현재 학습 단계를 점검하며 학습을 이어갈 수 있기 때문이다. 학부모들 역시 “아이 스스로 문제를 정리하는 힘이 생겼다”는 반응을 보이고 있다.김샘학원은 앞으로 5단계 풀이법을 다양한 교재와 온라인 학습 프로그램에 적용해 체계성을 강화하고, 학생 개별 수준에 맞춘 맞춤형 활용 방안을 확대할 계획이다. 학원 관계자는 “풀이 과정을 습관화하는 것이 장기적인 학습 역량으로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com