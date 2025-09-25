수원대학교 창업지원단, '2025년 초기창업패키지 WoW! 비즈매칭 플랫폼' 성료

수원대학교 창업지원단이 주관한 '2025년 초기창업패키지 WoW! 비즈매칭 플랫폼' 행사가 서울 삼성동 코엑스 한국무역협회 스타트업 브랜치에서 개최됐다.이번 행사는 수원대학교 초기창업패키지 선정기업을 비롯한 타 주관기관 선정기업들이 참여해 다양한 분야에서의 효과적인 협업 추진을 위한 환경 조성 및 기회를 제공하는 것을 목표로 진행됐다.이번 비즈매칭 플랫폼에는 한국무역협회, 포스코기술투자, 더존비즈온 등 총 6개의 유관기관 및 대/중견기업이 참여하여 창업기업과의 만남을 가졌다. 행사는 6개 참여기관을 소개하는 세션을 시작으로, 사전 매칭된 창업기업과 참여기관 간의 1:1 밋업, 그리고 자유로운 네트워킹 시간으로 이어졌다.특히, 총 5차례에 걸쳐 진행된 1:1 밋업 세션에서는 창업기업들이 각자의 수요에 맞는 참여기관 및 대/중견기업, CVC 등과 심도 있는 논의를 할 수 있는 기회를 가졌다.수원대학교 창업지원단 관계자는 "이번 행사가 스타트업들이 실질적인 비즈니스 기회를 창출하고, 유관기관 및 대·중견기업 등과 상생 협력 관계를 구축하는 중요한 발판이 되었기를 바란다"라며, "앞으로도 혁신적인 창업기업을 발굴하고 이들의 성장을 지원하기 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 것"이라고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com