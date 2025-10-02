쏘내추럴, ‘2025 득템달 떴습니다!’ 한가위 프로모션 진행

피부 과학이 깨우는 피부 스스로의 힘 쏘내추럴(SO’ NATURAL)이 추석을 맞아 오는 10월 1일 오전 11시부터 10월 13일 오전 11시까지 ‘2025 득템달 떴습니다! 한가위 빅세일’ 프로모션을 진행한다.이번 ‘2025 득템달 떴습니다! 한가위 빅세일’ 프로모션은 스킨케어, 클렌징, 메이크업 등 쏘내추럴의 베스트 제품들을 최대 60% 할인된 가격에 만나볼 수 있는 특별 기획전으로 소중한 이에게 전하는 명절 선물은 물론, 나를 위한 선물로도 손색없는 다양한 제품이 준비됐다.주요 할인 품목으로는 어성초 성분의 진정 세럼 ‘하트리프 비니거 시카 세럼’, 탄탄한 눈가 보습을 위한 ‘세라 펩타이드 아이 세럼’, 쏘내추럴의 베스트셀러 제품인 ‘살버터 핸드크림’이 60% 할인되며, 100% 식물 유래 성분의 ‘시그니처 페이스 오일’과 광채 피부를 위한 ‘글로우 픽싱 톤 베이스’는 50% 할인 혜택이 제공된다.이 외에도 클렌징 밤, 글로우 팩, 프라이머 등 다양한 제품을 합리적인 가격에 선보이며, 명절을 맞아 실속 있는 쇼핑 기회를 제공할 예정이다.쏘내추럴 관계자는 “민족 대명절 한가위를 맞아 가족과 지인들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있는 실용적인 선물이 되길 바라는 마음으로 이번 빅세일 프로모션을 준비했다”며, “‘득템달’이라는 이름처럼, 이번 추석에는 많은 분들이 자신에게 꼭 맞는 제품을 부담 없는 가격에 득템하고, 더욱 풍성하고 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”고 전했다.풍성한 추석을 위한 쏘내추럴 ‘2025 득템달 떴습니다! 한가위 빅세일’ 프로모션의 자세한 내용은 쏘내추럴 공식몰과 모바일 샵을 통해 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com