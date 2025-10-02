2025년 KYWA 컨소시엄사업 교육수료자 우수사례 선정 공모 안내문 (사진=한국청소년활동진흥원 제공)

한국청소년활동진흥원(이사장 손연기, 이하 ‘키와(KYWA)’) 공동훈련센터는 국가인적자원개발컨소시엄사업 교육과정 수료생을 대상으로 우수사례를 발굴·공유하기 위한 공모전을 개최한다고 밝혔다.이번 공모전은 2024년 1월 1일부터 2025년 9월 20일까지 컨소시엄사업 교육과정을 수료한 교육생을 대상으로 하며, 주제는 ▲인공지능(AI) 분야 활용 ▲업무개선 ▲역량향상 중 하나를 선택해 산문 형식으로 사례를 작성하면 된다. 형식 제한은 없으며(A4 2페이지 이내, 수필·수기·기행문 등 가능), 성과 중심의 구체적인 사례 작성이 권장된다.접수 기간은 2025년 9월 29일(월)부터 10월 31일(금) 18시까지이며, 이메일로 제출하면 된다.접수된 사례는 1·2차 심사를 거쳐 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 2편을 선정한다. 수상자에게는 훈격에 따라 포상금이 차등 지급되며, 시상식은 11월 19일(수) 열리는 컨소시엄 연례행사에서 진행될 예정이다.키와(KYWA)는 이번 공모전을 통해 우수사례 공유를 통한 성과 확산과 질적 향상을 도모할 계획이다.손연기 키와(KYWA) 이사장은 “교육과정을 통해 변화와 성장을 경험한 수료생들의 다양한 사례가 발굴되길 기대한다”며, “많은 수료생들의 관심과 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com