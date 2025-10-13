횡성문화관광재단, ‘2025 횡성다움 모니터링 투어’로 관광 활성화 나서

횡성문화관광재단은 지난 9월 16일과 23일, 총 2회에 걸쳐 ‘2025 횡성관광협의체(횡성다움) 모니터링 투어’를 성공적으로 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 횡성관광협의체 출범 이후 처음으로 진행된 공식 프로그램이다.1회차 투어(9월 16일)에는 전국 주요 여행사 관계자들이 초청되어 횡성의 관광 자원과 체험 프로그램을 직접 체험했으며, 2회차(9월 23일)에는 각 분야 인플루언서들이 참여해 관광 콘텐츠 전반에 대한 외부 시각의 평가와 피드백을 제공했다.현재 횡성관광협의체는 숙박·체험·식음 등 다양한 관광 직종에 종사하는 16개 지역 기업이 참여하고 있으며, 횡성군의 관광 활성화와 지속가능한 관광상품 개발을 위해 협력을 이어가고 있다. 이번 투어를 통해 수집된 의견과 분석 결과는 향후 지역 맞춤형 관광코스 및 관광상품 기획에 적극 반영될 예정이다.횡성문화관광재단 관계자는 "이번 모니터링 투어는 관광객의 실제 수요를 반영한 피드백을 얻을 수 있었던 의미 있는 시간이었다"며, "지역 관광의 경쟁력을 높이고 지속가능한 발전 방향을 함께 모색하는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.한편, 횡성문화관광재단과 횡성관광협의체(횡성다움)는 이번 행사를 계기로 정기적인 교류와 모니터링 프로그램을 지속 추진하며, 관광 품질 향상과 민·관 협력체계 강화를 통해 지역 관광 경쟁력 제고에 박차를 가할 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com