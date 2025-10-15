비즈넵, 셰프 이원일과 세금 환급 브랜드 캠페인 전개

AI 기반 종합 세무 관리 플랫폼 비즈넵을 운영하는 지엔터프라이즈(대표 이성봉)가 셰프 이원일과 함께한 세금 환급 브랜드 캠페인 영상을 공개했다. 이번 캠페인은 실제 사업자로 활동 중인 이원일 셰프가 비즈넵 환급 서비스를 직접 체험한 후기를 영상 콘텐츠로 소개하는 방식으로, 세금 환급이 낯선 사업자들도 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다.공개된 영상은 '금액 보고 깜짝 놀랐어요'라는 제목으로, 이원일 셰프가 예상치 못한 환급 금액에 놀라는 모습을 중심으로 전개된다. 그는 영상에서 "세금 환급은 어렵고 복잡할 것 같았는데, 비즈넵을 이용해보니 예상보다 간편했고, 실제 환급액도 기대 이상이었다"며 놀라움을 드러냈다.비즈넵 환급 서비스는 AI 기술로 수백 가지 공제·감면 항목을 정교하게 적용하고, 제휴 회계법인 세무 전문가의 검증을 통해 사업자들이 놓치기 쉬운 세금 항목을 세밀하게 진단하여 환급 가능성을 빠르게 확인할 수 있도록 돕는다. 또한 간편 인증을 통해 빠르게 예상 환급액을 조회할 수 있으며 필요시 바로 신청할 수 있다.비즈넵 환급 서비스는 빠른 속도로 성장세를 이어가고 있다. 10월 기준, 누적 가입 사업자 수는 300만 명을 돌파했으며, 누적 관리 환급액은 1조 1200억 원을 넘어섰다.비즈넵 관계자는 "이번 브랜드 캠페인은 실제 사업자이자 대중적인 신뢰를 갖춘 이원일 셰프의 직접 체험을 통해, 세금 환급이 어렵지 않다는 인식을 확산시키고자 기획됐다"며 "앞으로도 더 많은 사업자들이 비즈넵을 통해 환급 혜택을 놓치지 않도록 다양한 콘텐츠와 메시지를 전개할 계획"이라고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com