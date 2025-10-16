(주)DUX-덕스어학원, 10월 전국 온라인 사업설명회 개최

(주)DUX-덕스어학원이 오는 28일 오전 11시 ‘DUX 전국 온라인 사업설명회’를 개최한다.이번 설명회는 비대면 방식으로 진행되어, 지역 제약 없이 전국 어디서나 참여할 수 있다. 특히 28년도 대입 제도 개편을 앞두고, 이에 선제적으로 대응하는 사고력 중심 영어 학습 전략을 공개한다.(주)DUX-덕스어학원은 대치동 직영원을 시작으로 지난 20년간 원서 읽기, 토론, Essay Writing에 중점을 둔 영어논술 프로그램을 운영하며, 전국 43개 캠퍼스로 확장해 왔다.이번 온라인 사업 설명회에서는 ▲12년 53단계의 체계적인 커리큘럼 ▲학생별 맞춤 시스템 ▲학원 운영 노하우 및 본사의 밀착 지원 전략 등을 중심으로, 지속 성장 가능한 학원사업의 핵심 경쟁력을 선보일 예정이다.‘2028 새 대입 체제’는 단순 암기형 평가를 넘어, 학생 개개인의 사고력과 표현력을 종합적으로 평가하기 때문에, 실전 연습과 체계적 훈련이 무엇보다 중요하다.덕스어학원 관계자는 "지식을 단순히 외우는 시대는 끝났다. 이제는 생각을 구조화하고 명확히 전달하는 능력이 입시 경쟁력을 좌우한다"고 전했다. 덕스어학원은 이번 온라인 공개를 통해 가맹원 맞춤형 지원 체계, 커리큘럼 운영 표준화 시스템, 지역별 성장 전략 등 구체적인 실행 모델을 공개하며, 향후 교육 시장 변화에 대응할 수 있는 미래형 영어논술 전문어학원 모델을 제시할 예정이다.덕스어학원 관계자는 "이번 설명회는 단순한 사업 소개가 아니라, 운영 노하우· 수익 구조· 본사의 맞춤 지원 시스템까지 구체적으로 공개하는 실전형 세션"이라고 설명했다.10월 온라인 설명회는 선착순 마감 예정으로 사전 신청자에 한해 접속 링크가 제공되며, 신청은 DUX-덕스어학원 공식 홈페이지 또는 대표 번호를 통해 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com