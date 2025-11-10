국민 메신저 카카오톡, 이젠 ‘생활 인프라’로… 독점 구조 속 대체 서비스는 틈새 전략으로 반격 중

지난 9월 23일 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 '이프(if) 카카오' 콘퍼런스에서 발표하고 있다.(연합뉴스)

2000년대 초반 한국의 주요 소통 수단은 싸이월드·MSN 메신저·문자메시지였다. 2010년 등장한 카카오톡은 무료 문자와 실시간 단체 채팅 기능으로 빠르게 확산되며 소통의 지형을 완전히 바꿨다.한국언론진흥재단의 ‘2024 소셜미디어 이용자 조사’에 따르면 응답자들이 사용 중인 소셜미디어는 평균 4.25개였고, 카카오톡의 이용률은 98.9%로 압도적으로 높았다. 학교·직장·동아리·가족 등 거의 모든 일상이 ‘카톡방’ 안에서 돌아간다. 대학생 김지현(가명) 씨는 “카톡을 쓰지 않으면 사회에서 존재하지 않는 사람처럼 느껴진다”고 말했다.이렇듯 카톡 유저들은 지인과의 소통뿐만 아니라 사회 연결망으로 활용하고 있었다.정용국 동국대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수는 “카카오톡은 단순한 대화창이 아니라 사회적 관계를 조직하고 재구성하는 핵심 플랫폼”이라며 “많은 사회적 연결망이 카카오톡 안에서 형성되기 때문에, 이제는 하나의 사회 구조로 기능하고 있다”고 분석했다.카카오의 영향력은 메신저를 넘어 결제·금융·모빌리티·엔터테인먼트 등으로 확장됐다. 카카오페이, 카카오뱅크, 카카오T, 카카오게임즈로 이어지는 거대한 생태계는 일상 깊숙이 스며들어 있다. 카카오톡으로 송금하고 친구 생일엔 ‘선물하기’를 이용하며 이동은 카카오T로 해결하는 식이다.이 같은 통합 서비스는 분명 편리하지만, 동시에 ‘카카오 없이는 불편한 삶’을 만든다. 직장인 임지연(가명) 씨는 “연락, 결제, 일정 관리까지 다 카톡 안에서 해결하니 플랫폼을 옮기거나 탈퇴하는 게 사실상 불가능하다”고 말했다.텔레그램, 라인, 디스코드, 인스타그램 DM 등 다양한 메신저 서비스가 국내 시장에 도전했지만, 카카오톡의 아성을 넘지 못했다.정 교수는 “메신저 통신 시장은 일단 사회적 네트워크가 형성되면 다른 서비스로의 전환이 매우 어렵다”며 “이런 선점 효과 때문에 기술적으로 더 뛰어난 대체 서비스도 진입이 거의 불가능한 구조”라고 설명했다.카카오의 국내 맞춤형 전략도 성공 요인으로 꼽힌다. 실명 기반 친구 추천, 주소록 연동, 한국어 감성의 이모티콘, 간편한 선물하기 기능 등이 이용자 정서와 잘 맞아떨어졌다. 반면 텔레그램은 익명성과 보안성에서는 강점을 보였지만, 일상적 소통에서는 오히려 거리감이 있었다.해외 사례도 유사하다. 일본은 ‘라인(LINE)’, 미국은 ‘왓츠앱(WhatsApp)’이나 ‘메신저(Messenger)’가 각국의 자국표준 메신저로 자리 잡았다.정 교수는 “각 나라의 소통 방식을 가장 잘 구현한 서비스가 시장을 선점한다”며 “카카오톡은 읽음 표시, 단체 채팅방 인원 수, 초대 수락 여부, 조용히 나가기 등 한국 사회의 소통 문화를 세밀하게 반영했기에 성공할 수 있었다”고 분석했다.카카오톡은 분명 편리하다. 하지만 모든 관계와 업무가 한 플랫폼에 집중된 현실은 ‘탈퇴할 자유’가 줄어드는 결과를 낳는다. 알림이 하루에도 수십 번 울리고, 단체 대화방에서 맡은 역할을 수행해야 하는 이용자에게 카카오톡 없는 삶은 상상하기 어렵다.정 교수는 “소통 미디어의 외부효과로 인해 “내가 안 쓰면 다른 사람도 불편해진다”는 사회적 압력이 발생한다”며 “그러나 이는 뉴미디어가 확장되는 과정에서 필연적으로 나타나는 불편감이며, 사회적 압력 역시 자연스러운 현상이다”고 말했다.이제 미래의 커뮤니케이션은 단순한 편리함을 넘어 ‘의존 없는 연결’을 고민해야 할 시점이다. 카카오톡 없는 세상은 상상하기 어렵지만, ‘카톡만 있는 세상’ 또한 건강하지 않다.최근 카카오톡의 대규모 업데이트 이후 이용자 불만이 커지자, 경쟁 메신저들이 다시 주목받고 있다. 한때 PC 메신저의 대명사였던 네이트온은 모바일 광고를 전면 중단하고 대화 기능에 집중하겠다고 선언했다. SNS·쇼츠 기능을 더한 카카오톡과는 대조적이다.또한 접속 상태 비공개, 메시지 흔적 삭제 등 프라이버시 중심 기능을 추가하며 ‘피로감’을 느낀 이용자들을 공략 중이다. 앱 분석 서비스 모바일인덱스에 따르면, 지난 9월 말 카카오톡 업데이트 직후 네이트온의 신규 설치 건수는 23일 570건에서 27일 2만 2447건으로 나흘 만에 약 38배 증가했다.라인(LINE) 역시 일본·대만 등 해외 시장에서 쌓은 신뢰를 바탕으로, 국내 시장의 틈새를 노리고 있다. 카카오톡 피로감을 느낀 일부 이용자들이 라인으로 이동하는 흐름도 감지된다.정용국 교수는 “카카오톡을 완전히 대체하기보다는 기능별로 분화·보완되는 방향이 현실적”이라며 “음성 소통은 디스코드, 단체 커뮤니티는 네이버 밴드, 소셜 네트워킹은 인스타그램 DM 등으로 이용 행태가 다양해지고 있다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[방민우 대학생 기자]