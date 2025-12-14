김진형 IBK창공(創工) 광주 공장장, “IBK창공 광주는 1기부터 3기까지 30개의 기업을 육성하였으며, 총 200억 원 이상의 투자 유치”

-졸업 후에도 POST창공 프로그램을 통해 지속적인 후속 성장 지원을 제공

창공(創工)은 창업(創業) 공장(工場)의 줄임말로 창공(創工)을 통해 창공(蒼空)으로 비상하라는 의미를 담고 있다. 스타트업의 혁신 창업 아이디어가 성공적인 사업 모델로써 날개를 펼 수 있도록 투자·융자 금융 지원 외에도, 멘토링·컨설팅, 글로벌 진출, 판로개척, 무료 사무공간 제공 등 다양한 지원을 하고 있다.현재 IBK창공 센터는 국내에 총 6개(마포, 구로, 부산, 대전, 광주, 대구) 센터가 운영되고 있다. 예비 창업자를 위한 서울대 캠프, 유니스트 캠프를 운영 중이며, 스타트업의 해외 진출을 돕기 위한 실리콘밸리 센터, 유럽 데스크를 운영 중이다.광주센터는 2024년에 개소한 센터로, 현재 3기를 육성하고 있다. 11월 6일 광주광역시 동구에 소재한 IBK창공 광주에서 김진형 공장장을 만났다.“IBK창공 광주는 1기부터 3기까지 30개의 기업을 육성하였으며, 총 200억 원 이상의 투자와 100억 원 이상의 융자를 지원해 왔습니다. 또한 IR, 네트워킹, 오픈이노베이션, 글로벌 진출 등 다양한 프로그램을 고도화하는 한편, 포트폴리오 기업 간 소통의 브릿지 역할을 적극적으로 수행하며 협업 시너지를 창출해 왔습니다. 기업에 공통으로 필요한 지원을 지속하면서, 기업별 맞춤형 성장을 지원하기 위해 노력하고 있습니다.”“2025년 상반기(광주 2기) 9개 社와 하반기(광주 3기) 11개 社를 포함해, 총 20개 社를 육성했습니다. 추가로 IBK창공은 졸업 후에도 POST창공 프로그램을 통해 지속적인 후속 성장 지원을 제공하고 있습니다. 2025년에 IBK창공은 CES 2025 참여, 일본 액셀러레이팅 프로그램, 독일 액셀러레이팅 프로그램, 룩셈부르크 액셀러레이팅 프로그램, 실리콘밸리 스케일업 프로그램 등 글로벌 액셀러레이팅 프로그램을 필요 기업에 지원하며 고도화하기 위해 노력했습니다.”“IBK창공은 연 2회 전 센터가 동시에 혁신 창업 기업을 모집합니다. 마포, 구로, 대전센터 20개 社 내외, 부산센터 15개 社 내외, 광주, 대구센터 10개 社 내외 기업을 최종 선발합니다. 서류 평가, 현장실사, PT 평가 등 체계적인 과정을 통해 사업 아이템의 혁신성, 시장성, 성장성 및 창업자 역량 등을 종합적으로 심사하여 선발하고 있습니다.”“기업 선발 이후 입소식·워크숍을 통해 창공에서 지원하는 내용에 대해 안내하며 이후 기업 진단을 통해 사업 현황과 지원 필요 사항을 구체적으로 파악하며, 전담 멘토, 전담 매니저를 기반으로 5개월간 밀착형 액셀러레이팅 프로그램을 제공합니다. 투자(IBK·AC 직접 투자 검토 및 VC 투자유치 연계), 융자(신보·기보·중진공 연계), 스타트업 맞춤형 공통 교육, 역량 강화 교육, 분야별 전문가 멘토링·컨설팅(인사·노무, 세무·회계, 사업계획서, IP 등), 네트워킹, 데모데이, 무료 사무공간 제공 등 금융·비금융 지원을 다각적으로 제공하고 있습니다. 벤처 스타트업 대상 IBK기업은행의 특화 대출상품도 연계합니다.”“업종별 전문가 멘토들이 활동하고 있습니다. 멘토들이 기업 진단에 참여하여 기업에 어떤 부분이 부족하고 어떤 부분이 필요한지를 찾고 기업별 맞춤형 액셀러레이팅 설계를 돕습니다. 매월 멘토링을 통해 부족한 부분을 지속적으로 보완하며 강점을 더 부각할 수 있도록 프로그램을 보완해 가며 기업별 맞춤형 액셀러레이팅을 제공합니다.”“광주센터에서만 5개사 CES 혁신상 수상, 2개사 예비유니콘 배출, 2개사 광주시 G-유니콘 기업을 배출하였습니다. 특히 한국딥러닝(광주 2기)은 IBK창공의 육성에서 IBK기업은행 투자까지 연결, 에디슨 어워드 대상 수상 등 괄목할 만한 성과들을 다수 창출했습니다.”“IR 컨설팅을 통해 기업의 IR Deck 고도화를 지원하고 있습니다. 기업의 IR Deck 구성에 도움이 되는 IR Deck 구성 교육을 진행하며, 기업별 1:1 IR 스토리컨설팅을 진행하여 기업의 핵심 정보가 효과적으로 전달될 수 있도록 장표를 구성하며 IR Deck 디자인 제작을 지원합니다. 추가 필요시 딜리버리 컨설팅까지 제공하여 기업들의 만족도가 높은 프로그램입니다.”“매월 다양한 형태의 IR 및 투자 상담회를 통해 기업 맞춤형 투자유치 기회를 제공하고 있습니다. 특히, IBK기업은행 및 IBK벤처투자 등 IBK금융그룹에서의 투자 검토가 활발하며 각 센터를 운영하는 운영사의 직접 투자 검토도 활발하게 진행 중입니다. 각 스테이지에 맞는 투자사, IBK기업은행 출자 펀드 보유 투자사, TIPS 운영사, 지방 펀드 보유 투자사, 업종별 펀드 보유 투자사 등 IR 컨셉에 맞는 투자사를 초청하여 실질적인 투자 매칭률을 높이고 있습니다.”“2025년 진행하였던 글로벌 액셀러레이팅 프로그램을 발전시켜 기업들의 본격적인 해외시장 진출을 지원할 예정입니다. 대·중견기업 네트워크를 활용한 오픈이노베이션 프로그램의 확장 운영을 통해 스타트업과의 실질적인 협업 성과를 도출하고자 합니다. 다양한 기업에 판로 개척 기회를 제공하고, 기업들의 홍보를 다각화할 예정입니다. 인공지능 영역에 대한 확장도 고려하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com