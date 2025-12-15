산돌 윤영호 대표(우)와 중소벤처기업부 노용석 제1차관(좌)가 시상식에서 기념사진을 촬영하고 있다

콘텐츠 크리에이터 플랫폼 기업 산돌은 벤처기업협회가 주관하는 '2025 벤처창업진흥유공 포상'에서 국무총리표창 수상 기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.이번 시상식은 10일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 개최됐으며, 산돌은 벤처활성화 벤처기업인 부문에서 국무총리표창을 수상하는 영예를 안았다.'벤처창업진흥유공 포상'은 기술력, 경영 혁신성, 글로벌 성장 가능성, 기업윤리 및 사회공헌 활동 등을 종합 평가해 우수 벤처기업을 선정하는 제도다. 산돌은 AI 기술 기반의 서비스 혁신과 고품질 폰트 개발 역량, 글로벌 다국어 폰트 기술력, 그리고 사회적 가치 확산 공로를 인정받아 올해 수상 기업으로 선정됐다.산돌은 독자적인 폰트 설계 기준을 기반으로 AI 기술을 접목한 서비스 혁신을 지속해 왔다. 산돌구름에 적용된 AI 기반 폰트 검색 기능과 자동 추천 알고리즘은 사용자 경험을 크게 개선하며, 폰트 탐색 및 활용의 효율성을 새로운 수준으로 끌어올린 핵심 요소로 평가받았다.또한 산돌은 웹폰트 기술 관련 특허를 확보하며 고속 렌더링, 경량화 등 다변화된 디바이스 환경에서 최적화된 사용성을 제공해 콘텐츠 제작 생산성과 서비스 편의성을 높여 왔다.콘텐츠 산업이 OTT,게임,웹툰,브랜드 영상 등으로 급격히 확장되며 매체별 폰트 요구가 전문화되는 가운데, 산돌은 자체 제작 기준을 기반으로 디지털 및 글로벌 환경에 최적화된 고품질 폰트를 지속 개발해 왔다. 폰트가 콘텐츠 경쟁력의 핵심 인프라로 부상한 산업 변화 속에서 산돌은 다국어 및 브랜딩 특화 폰트 개발을 통해 국내외 기업의 시각 정체성 구축을 지원하고 있다.글로벌 시장에서도 산돌의 성장세는 두드러진다. 산돌은 CJK(중국어,일본어,한국어) 기반의 다국어 폰트 프로젝트를 확대하며 국제 협업을 강화하고 있고, 애플, IBM, 삼성전자, LG 등 세계적 기업과의 커스텀 폰트 개발을 통해 국제 무대에서 기술력과 신뢰도를 인정받고 있다. 이러한 성장 과정에서 산돌은 2023년 이미지 콘텐츠 기업 비비트리 인수와 2024년 윤디자인 인수를 통해 폰트 IP와 이미지 콘텐츠 역량을 함께 강화하며, 사업 구조를 종합 크리에이티브 IP 기업으로 확장하는 기반을 마련했다.산돌의 사회적 가치 공헌 역시 이번 평가에서 중요한 비중을 차지했다. 산돌은 국내 최대 규모의 무료폰트 생태계를 구축해 공공기관·교육기관·비영리 단체 등에 폭넓게 폰트를 제공하며 창작 접근성을 높여 왔다. 더불어 산돌문화재단을 중심으로 한글 문화자산 보호, 창작 생태계 강화, 폰트 저작권 인식 개선, 창작자 지원 프로그램 운영 등 지속적인 ESG 활동을 이어가고 있다.윤영호 산돌 대표는 "이번 국무총리표창 수상은 산돌의 기술 경쟁력뿐 아니라 한국 타이포그래피 산업 전체가 지닌 잠재력을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "AI 기술을 기반으로 사업 혁신을 가속화하고 글로벌 시장에서 한국 폰트의 위상을 더욱 공고히 하겠다. 창작자·기업·사회가 함께 성장하는 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 책임 있는 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.