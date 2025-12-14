[IBK창공(創工) 광주 스타트업 CEO] AI 기반 호텔 ERP 솔루션 Osull°er RC 2.0 개발하는 기업 ‘프리아이디어’

우종만 프리아이디어 대표

프리아이디어는 IoT 디스펜서를 중심으로 호텔 욕실 운영 데이터, 고객 이용 패턴, ESG 지표를 실시간으로 제공하는 ‘AI 클러스터링 기반 호텔 운영 SaaS Osull°er RC 2.0’을 개발하고 있다. 이 솔루션은 사용량·횟수·시간대·고객 유형·리필 예측·플라스틱 및 탄소 감축량·객실 이용 현황·ESG 리포트 자동생성 등 총 17개 기능을 제공해 호텔 운영 효율성을 높이는 정밀한 지능형 운영 시스템이다.우종만 대표(50)는 “Osull°er RC 2.0은 단순한 디스펜서 관리가 아니라 3~5년간의 행동 데이터를 호텔의 자산으로 축적하는 AI 기반 운영 체계”라며 “실제 투숙객의 사용 데이터를 기반으로 고객 유형 분석, 수요 예측, 이용 시간대 분석, 리필·위생 관리, 위험 알림까지 AI가 스스로 판단·개선 제안을 제공한다는 점이 경쟁력”이라고 말했다.프리아이디어는 일회용 어메니티 문제의 근본적인 해결을 위해 알루미늄 IoT 디스펜서와 친환경 리필 제품을 함께 개발해왔다. 알루미늄 디스펜서는 반영구적 내구성을 갖추고 로드셀, 암모니아·곰팡이 센서, Wi-Fi 모듈, 무선충전 배터리 등을 탑재해 객실 내 사용량 데이터를 실시간으로 전송한다. 리필 제품 역시 펄프몰드 기반 파우치를 사용하고 제주 녹차·보리를 주원료로 한 비건 성분으로 구성해 플라스틱 폐기물과 수질 오염을 동시에 줄인다.프리아이디어가 독자적으로 개발한 탄소 배출 저감 계산 엔진은 플라스틱 감축량과 탄소배출 감소량을 실시간으로 정량화해 ESG 보고서에 활용할 수 있도록 지원한다. 이 엔진은 디스펜서 사용량 데이터를 기반으로 플라스틱 절감·탄소 저감·고객 이용 패턴을 시각화하는 것이 특징이다.Osull°er RC 1.0/2.0 SaaS가 제공하는 17가지 기능은 다음과 같다.①전체 객실 사용량 모니터링, ②객실별 사용량 분석, ③플라스틱 감축량 계산,④탄소배출 저감 수치 제공, ⑤객실 현황 실시간 조회, ⑥객실 이용 수 데이터화⑦전년도 대비 고객 유치·소비량 비교, ⑧AI 기반 고객 유형 분석, ⑨품목별 리필 주기 예측, ⑩무선 충전량 데이터, ⑪시간대별 사용시간 분석, ⑫리워드 포인트 시스템 연동 ⑬ESG 리포트 자동 생성, ⑭도난·분실·위험 알림, ⑮리필 필요 객실 자동 알림, ⑯재고 현황 통합 관리, ⑰자동 발주 AI 시스템국내에서는 온다(ONDA), DOWHT와 협업해 ESG 호텔 솔루션을 공급하고 있으며, 해외는 프랑스 Hipotel, 벨기에 SAVIC SA와 수출계약을 체결했다. 또한 싱가포르 법인 설립, 중국 린이 합작법인을 기반으로 글로벌 B2B 확장을 진행 중이다. 2025년 10월에는 ‘조달청 혁신제품’으로 욕실 및 공공화장실 관제시스템을 선정받아 공공시장 진출도 본격화했다.2025년 1월에는 ㈜에이프, 중소기업진흥공단, ㈜AUM벤처스로부터 투자를 유치했으며, 싱가포르 아시아 IPO 컨퍼런스에서 미국 나스닥 상장 목적 펀드(2,800,000달러) 투자 대상 기업으로 선정되어 실투자가 진행 중이다. 국내 VC 투자 유치도 병행하고 있다.프리아이디어는 우종만 대표 포함 10명으로 구성된 조직으로, 한국·싱가포르·유럽·중국 등이 협력하는 분산형 연구·운영 체계를 기반으로 성장하고 있다. 우 대표는 “2027년까지 Osull°er RC 플랫폼을 글로벌 2,000개 호텔에 보급하고, ESG 기반 ‘RefillStay 탄소중립 리워드 App’을 출시해 ‘Cool the Earth by 1°’ 비전을 실현하는 글로벌 AIoT ESG 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com