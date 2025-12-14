[인천대학교 스타트업 CEO] 금속 재료 기반으로 골프 퍼터 만드는 스타트업 ‘오우거’

이정택 오우거 이사(2025년 스포츠산업 예비초기창업 선정기업)



오우거는 골프 퍼터, 샤프트, 페럴, 만년필, 전자기타를 만드는 기업이다. 대표 아이템은 골프 퍼터다. 오우거 퍼터는 실용 금속 중 가장 가벼운 마그네슘 소재를 기반으로 만든 골프 퍼터다. 이정택 오우거 이사(49)는 “골프공의 직진성과 진동 흡수가 과학적으로 상당히 우수하다”고 말했다.오우거 퍼터의 경쟁력은 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 디자인이다. 일반 골프 퍼터는 디자인과 스타일이 다소 한정되어 있지만, 오우거 퍼터는 다양한 스타일의 디자인과 색깔이 어우러져, 골퍼에게 제품 선택의 다양성을 줄 수 있다. 둘째는 기술성이다. 퍼팅 시에 직진성이 상당히 우수하여, 프로페셔널 골퍼에게도, 일반 골퍼에게도 골프의 가장 중요한 점수에 기여가 되는 퍼팅에 도움을 줄 수 있다.현재 오우거는 OGRE Putter, Glacial Putter 두 가지 모델이 있는데, 기존 제품의 고도화 버전이 2025년 하반기에 출시된다. 그리고 글로벌 골프 산업에서 가장 규모가 큰 미국 2026 PGA SHOW 올랜도에 참가하여, 다양한 클라이언트와 파트너들과 마케팅, 공동 협업등 비지니스를 계획하고 있다.오우거는 2025년 회사의 탄탄한 매출과 경영을 통하여, 투자 없이 회사를 운영하고 있다. 2026년도에도 투자 유치보다는 오우거 매출과 경영에 집중하고, 제품 고도화에 힘을 쓰려고 하며, 국내, 글로벌 우수한 스포츠 브랜드사들과 조인트 벤처 협업을 기반으로, 글로벌 세일즈에 집중하려고 한다.이정택 이사는 어떻게 오우거에 합류하게 됐을까. “회사 핵심 멤버들이 독특하게 음악을 전문적으로 경험한 사람들입니다. 그래서 처음에는 마그네슘 소재 기반으로 전자기타, 전자기타 이펙트, 관련 제품을 만들었고, 마그네슘 소재의 고유한 특성인 진동의 풍부함의 아이디어로, 골프에서 가장 중요하게 생각하는 퍼팅에 도움이 될 거라 판단하여 오우거 퍼터가 탄생하게 되었습니다. 기존에 전자기타를 제조 생산하는 공장 인프라가 있어서, 일부 공장의 인프라가 오우거 골프 자금에 도움이 되었습니다.”일을 하며 이 이사는 “대부분의 골프 클럽제품은 중국에서 OEM 생산을 기반으로 제작 판매가 되지만, 오우거는 국내에서 유일하게 디자인, 제조, 생산을 자체 공장에서 생산이 가능한 제품으로 디자인과 퀄리티에 자부심과 보람을 느끼고 있다”고 말했다.오우거는 이슬기 대표이사와 C-level 핵심 멤버 5명이 디자인, 제조, 생산, 브랜드 마케팅이 중점을 두고 5~8명의 임직원이 제조, 생산 파트에서 큰 역할을 해주고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 이사는 “대한민국은 글로벌 세계 3위 골프 시장이며, 우수한 국내 골프 선수들이 세계적인 대회에서 우승하고 있다. 하지만 아직까지 100% 국내 제조, 생산, 디자인의 골프 클럽 브랜드는 전무한 상황이다. 오우거는 우수한 퀄리티 기반으로, 글로벌 스포츠 브랜드로 성장 목표로 하고 있다”고 말했다.오우거는 인천대학교가 운영하는 스포츠산업 예비초기창업 지원사업에선정됐다. 이 사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 사업으로 스포츠 분야의 예비·초기 기업을 대상으로 운영되는 스포츠산업 창업지원사업이다. 사업은 스포츠산업 분야의 예비초기 창업자가 급변하는 스포츠산업 시장 트렌드에 발맞춰 시장경쟁력을 갖출 수 있도록 체계적인 창업교육·보육을 지원한다. 선정된 기업에는 평균 4,500만원의 사업화 지원과 맞춤형 특화 보육 프로그램, 전문가 컨설팅이 지원되며, 공공체육 인프라를 활용한 실증 프로그램과 청년 일자리 사업을 연계하여 창업기업의 성장 기회를 제공한다.“초기 창업에 필요한 컨설팅, 실무에 직접 도움이 되는 탄탄한 지원으로 오우거는 상당히 좋은 기회를 마련하였습니다. 초기 사업을 하다가 놓칠 수 있는 부분의 포인트 관리가 가장 좋았습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com