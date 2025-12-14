[인천대학교 스타트업 CEO] 생분해성 인견 소재와 피톤치드 가공 기술 활용한 친환경 기능성 의류 및 스포츠레깅스 개발하는 ‘지앤민’

조민호 지앤민 이사(2025년 스포츠산업 예비초기창업 선정기업)



지앤민은 생분해성 인견 소재와 CPB 염색 기술, 피톤치드 가공 기술을 활용한 친환경 기능성 의류 및 스포츠레깅스를 개발하는 기업이다.조민호 이사(48)는 한솔섬유와 세아상역에서 약 10년간 해외 영업을 담당하며 글로벌 비즈니스 경험을 쌓았고, 경영학사와 AI 공학석사 학위를 보유하고 있다. 현재는 (주)지앤민의 이사로서 친환경·기능성 섬유 소재 사업을 주도하고 있으며, 동시에 (주)블루오션 벤처스의 주주이자 전문 개인투자자로 활동하고 있다.“개인적으로는 지금까지 2개 기업에 총 1억 5000만원의 누적 투자를 진행한 경험이 있습니다. 창업자이자 투자자로서의 이중 경험을 통해, 사업을 객관적으로 바라보고 성장성과 수익성을 균형 있게 반영할 수 있는 것이 강점입니다.”지앤민은 현재 생분해성 인견 소재와 CPB 염색기술, 피톤치드 가공기술을 활용한 친환경 기능성 의류를 개발하고 있다. 이미 매출 성과(2024년 매출 10억 원 이상)와 투자유치 성과를 확보하며 빠르게 성장하고 있는 기업이다.대표 아이템은 생분해성·피톤치드 기능성 인견 의류다. 지앤민의 기능성 의류는 국내 최초 CPB 염색공법 적용해 물과 에너지 사용을 73% 절감했고, 견뢰도 및 수축 안정성을 확보했다.생분해성 인견 특허를 보유하여 친환경·ESG 패션 트렌드 부합한다. 또한 피톤치드 가공으로 항균, 스트레스 저하, 피부자극 완화 효과가 있다. 특히, 신중년과 노인 세대를 주요 타깃으로 항균·건강·프리미엄 가치를 동시에 제공하는 제품을 개발하고 있다.지앤민은 국내 최초 CPB 염색, 생분해성 인견 특허, 피톤치드 기능성 등 이 3가지로 기술경쟁력을 가진다. “동대문 도매상·온라인몰·대형마트·속옷 브랜드 납품으로 시장 검증을 마쳤습니다. 벤처기업 인증, 예비창업패키지 최우수 졸업, 미래성과 공유기업 인증을 받았으며, 우일인견(국내 시장 점유율 50% 이상) 협의, 글로벌 브랜드 MANGO 샘플 발송하였습니다. 기술·시장·인증·네트워크 네 가지 측면에서 경쟁 우위를 확보했습니다.”제품은 온라인몰 공구우먼 납품(코스닥 상장사), 이마트·롯데마트·홈플러스 등 대형 마트 납품속옷 브랜드(BYC·비너스·비비안·와코루) 납품 등이 이뤄지고 있으며, 해외도 진출하고 있다.“유럽 MANGO 샘플 발송 및 친환경 소재로 수출 상담 진행, H&M, CHARMING SHOP 등 글로벌 바이어 협력 추진, 미국 Target, Walmart에도 샘플 발송 예정, IndiaMART, Alibaba 등 글로벌 B2B 플랫폼 입점 준비 등을 하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 조 이사는 “단기 목표는 신제품 상용화 및 국내 시장 점유율 확대, 기존 거래처 기반 안정적 캐시카우 구축”이라며 “중장기 목표로 해외 진출 확대(MANGO, H&M, Target, Walmart 등 글로벌 브랜드 협력), 연 매출 100억 원 달성, TIPS 프로그램 도전 등이 있다”고 말했다. 덧붙여 “지속가능성과 건강을 기반으로 한 글로벌 친환경 패션 리더 기업으로 성장하고 싶다”고 말했다.지앤민은 인천대학교가 운영하는 스포츠산업 예비초기창업 지원사업에 선정됐다. 이 사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 사업으로 스포츠 분야의 예비·초기 기업을 대상으로 운영되는 스포츠산업 창업지원 사업이다. 사업은 스포츠산업 분야의 예비초기 창업자가 급변하는 스포츠산업 시장 트렌드에 발맞춰 시장경쟁력을 갖출 수 있도록 체계적인 창업교육·보육을 지원한다. 선정된 기업에는 평균 4,500만원의 사업화 지원과 맞춤형 특화 보육 프로그램, 전문가 컨설팅이 지원되며, 공공체육 인프라를 활용한 실증 프로그램과 청년 일자리 사업을 연계하여 창업기업의 성장 기회를 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com