서울 오피스텔 관심 증가… 풀 퍼니시드 적용 ‘롯데캐슬 르웨스트’ 눈길

특히 풀 퍼니시드(Full-Furnished) 오피스텔이 편리성과 효율성을 동시에 잡아 주목받고 있다. 풀 퍼니시드 오피스텔은 입주 시 냉장고, 세탁기, 에어컨, 가구, 침대, 수납장 등 기본 생활에 필요한 가전과 가구가 모두 갖춰져 있어, 입주자가 별도의 구매나 설치 과정 없이 바로 생활을 시작할 수 있는 것이 특징이다.
바쁜 현대인에게 풀 퍼니시드 오피스텔은 입주 준비에 들어가는 시간과 비용을 크게 줄여주는 효율적인 선택이다. 세대 내부 사이즈를 측정하고 이에 맞는 가구와 가전을 찾아보는 과정에 소요되는 시간을 절약할 수 있으며, 필요한 모든 가구와 가전이 처음부터 제공되기 때문에 별도로 제품을 구입하는 비용 역시 아낄 수 있다.
또한, 설계 단계에서부터 비치될 가전과 가구 배치를 고려해 공사 과정에 반영하기 때문에, 버려지는 공간 없이 세대 내부를 효율적으로 활용할 수 있다. 여기에 세대 내부 인테리어 스타일에 맞춰 가구와 가전을 통일감 있게 배치하면, 고급스러운 공간을 연출이 가능해 입주민 만족도를 높일 수 있다.
이러한 가운데 주거용 오피스텔 ‘롯데캐슬 르웨스트’에 대한 수요자들의 관심이 뜨겁다.
롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다. 지난해 8월 준공돼 즉시 입주도 가능하다.
다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.
지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.
롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 위치했으며, 단지 지하 2층에 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다. 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30~40분 거리로, 국내외 여행은 물론 비즈니스 이동에도 최적의 환경을 제공한다.
현재 마곡지구에는 정보통신(IT), 바이오(BT), 나노(NT), 그린(GT)과 같은 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등은 이미 입주를 완료했다. 최근에도 LG AI연구원, 대한항공, 에어제타, 이랜드그룹, DL그룹 등이 잇따라 터를 잡았으며, 대명소노그룹과 롯데건설 주요 사업부도 이전을 추진하고 있다. 롯데캐슬 르웨스트는 이러한 마곡산업단지를 도보로 이용할 수 있다.
생활 인프라 풍부하다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다. 약 50만㎡ 규모로, 축구장 70개 크기에 달하는 서울식물원과 다양한 근린공원도 인근에 자리하고 있어 쾌적한 주거 환경을 제공한다.
한편, 롯데캐슬 르웨스트는 오피스텔로, 주택법상 ‘준주택’으로 분류돼 10·15 부동산 규제에서 제외된다. LTV는 아파트보다 높은 최대 70%까지 허용되며, 실거주 의무나 자금조달계획서 제출 의무 등 대부분 규제도 적용받지 않는다. 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 767 일원에서 운영 중이다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지