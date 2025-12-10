서울 오피스텔 관심 증가… 풀 퍼니시드 적용 ‘롯데캐슬 르웨스트’ 눈길

최근 서울에서 오피스텔이 주거 시장의 새로운 중심축으로 떠오르고 있다. 최근 고금리·고분양가·강화된 대출 규제로 인해 아파트를 중심으로 한 주거 진입 장벽이 높아진 상황에서, 상대적으로 규제 부담이 적은 오피스텔이 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 선택지로 부상하고 있는 것이다.특히 풀 퍼니시드(Full-Furnished) 오피스텔이 편리성과 효율성을 동시에 잡아 주목받고 있다. 풀 퍼니시드 오피스텔은 입주 시 냉장고, 세탁기, 에어컨, 가구, 침대, 수납장 등 기본 생활에 필요한 가전과 가구가 모두 갖춰져 있어, 입주자가 별도의 구매나 설치 과정 없이 바로 생활을 시작할 수 있는 것이 특징이다.바쁜 현대인에게 풀 퍼니시드 오피스텔은 입주 준비에 들어가는 시간과 비용을 크게 줄여주는 효율적인 선택이다. 세대 내부 사이즈를 측정하고 이에 맞는 가구와 가전을 찾아보는 과정에 소요되는 시간을 절약할 수 있으며, 필요한 모든 가구와 가전이 처음부터 제공되기 때문에 별도로 제품을 구입하는 비용 역시 아낄 수 있다.또한, 설계 단계에서부터 비치될 가전과 가구 배치를 고려해 공사 과정에 반영하기 때문에, 버려지는 공간 없이 세대 내부를 효율적으로 활용할 수 있다. 여기에 세대 내부 인테리어 스타일에 맞춰 가구와 가전을 통일감 있게 배치하면, 고급스러운 공간을 연출이 가능해 입주민 만족도를 높일 수 있다.이러한 가운데 주거용 오피스텔 ‘롯데캐슬 르웨스트’에 대한 수요자들의 관심이 뜨겁다.롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 선보인 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45~103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 이뤄졌다. 지난해 8월 준공돼 즉시 입주도 가능하다.다채로운 평면 구성과 1.5룸, 2룸, 3룸 설계를 통해 1인 가구부터 4인 가구까지 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다. 또 타입별로 발코니 면적을 제공해 실사용 공간을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조로 설계해 통풍을 극대화했다. 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형으로 설계해 탁 트인 도심뷰를 누릴 수 있다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고, 냉장고 등이 무상으로 제공되는 ‘풀 퍼니시드’ 시스템도 갖췄다.지상 2층과 지하 2층에 마련된 커뮤니티는 지역 최고 수준을 자랑한다. 지상 2층에는 맘스라운지, 키즈카페, 1인 독서실, 스터디룸, 오픈스터디, 라이브러리, 라운지&바, 다이닝&카페, 와인라운지 등이 들어선다. 지하 2층에는 피트니스, 실내골프클럽, 스크린골프, 락커룸, GX(그룹운동)룸, 탈의실 등 운동시설이 마련돼 있다.롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지에 위치했으며, 단지 지하 2층에 직접 연결되는 통로가 마련돼 편리한 이동이 가능하다. 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30~40분 거리로, 국내외 여행은 물론 비즈니스 이동에도 최적의 환경을 제공한다.현재 마곡지구에는 정보통신(IT), 바이오(BT), 나노(NT), 그린(GT)과 같은 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤고, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱, 넥센, 에쓰-오일 등은 이미 입주를 완료했다. 최근에도 LG AI연구원, 대한항공, 에어제타, 이랜드그룹, DL그룹 등이 잇따라 터를 잡았으며, 대명소노그룹과 롯데건설 주요 사업부도 이전을 추진하고 있다. 롯데캐슬 르웨스트는 이러한 마곡산업단지를 도보로 이용할 수 있다.생활 인프라 풍부하다. 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설을 비롯해 수도권 서남권 최대 규모의 트레이더스 마곡점이 도보권에 있으며, LG아트센터, 이대서울병원 등 문화·의료 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데몰(롯데백화점, 롯데시네마, 롯데마트) 김포공항점, NC백화점 등 대형 쇼핑몰 이용도 용이하다. 약 50만㎡ 규모로, 축구장 70개 크기에 달하는 서울식물원과 다양한 근린공원도 인근에 자리하고 있어 쾌적한 주거 환경을 제공한다.한편, 롯데캐슬 르웨스트는 오피스텔로, 주택법상 ‘준주택’으로 분류돼 10·15 부동산 규제에서 제외된다. LTV는 아파트보다 높은 최대 70%까지 허용되며, 실거주 의무나 자금조달계획서 제출 의무 등 대부분 규제도 적용받지 않는다. 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 767 일원에서 운영 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com