최방섭 효성티앤에스 대표. 사진=효성티앤에스

홍혜진 효성ITX 대표. 사진=효성ITX

(주)효성이 IT 사업 부문 계열사 대표이사로 삼성 출신 인물들을 전진배치했다.효성티앤에스는 18일 이사회에서 최방섭 대표이사를 공식 선임했다고 밝혔다.최 대표는 서울대 기계설계공학과를 졸업 후 1987년 삼성전자에 입사해 개발, 마케팅, 영업, 전략 업무 등을 맡았다.최 대표는 삼성전자 유럽 영업총괄을 맡아 유럽 TV시장 1위를 달성했고, 미국법인 모바일 부문장과 MX부문 전략마케팅실장 역임 당시에는 전세계 삼성 스마트폰의 매출과 시장점유율 확대를 주도했다.이날 효성ITX도 임시 주주총회 및 이사회를 열고 홍혜진 (주)효성 IT 전략실장(부사장)을 신임 대표이사로 선임했다.효성ITX는 컨택센터 등 기존 사업 부문의 남경환 대표이사와 IT 신사업 부문의 홍혜진 대표이사 각자 대표 체제로 전환했다.홍 대표는 삼성전자 및 삼성SDS에서 30여년 간 IT전략 및 마케팅을 이끌어온 IT 전문가다. 1988년 서울대 계산통계학과를 졸업하고, 2008년 미국 펜실베니아대에서 기술경영학 석사 학위를 받았다.삼성SDS 부사장 재임 당시 IT 솔루션 및 서비스 기획, 개발, 마케팅 및 영업 등 밸류체인 사업 전반을 이끌었다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com