시공·설계·안전 관련 질문에 실시간 답변, 업무효율·안전성 향상 기대

’린 GPT’의 시공 AI 실행 장면. 우미건설 제공

우미건설이 맞춤형 AI 챗봇 개발회사인 도슨티와의 협업을 통해 건설 정보 AI ‘린 GPT’를 개발했다고 8일 밝혔다.‘린 GPT’는 사용자의 시공, 설계, 안전 등 건설 관련 질문에 대해 언제 어디서나 실시간으로 답변할 수 있는 생성형 AI다.우미건설은 ‘린 GPT’에 건축법, 산업안전보건법 등의 공공데이터와 자체데이터를 학습시켜 현장에서 필요한 질문에 정확하고 신속하게 답변할 수 있도록 개발했다. 이를 통해 부서 간·회사 간 협업 비중이 높고, 데이터 형식이 다양해 디지털 정보 접근성이 낮은 건설업의 특수한 환경에 맞춰 완성할 수 있었다.‘린 GPT’는 외부 AI인 챗GPT와 연결 기능이 있고 국가법령정보센터, 국가건설기준센터의 실시간 업데이트 정보도 제공한다.우미건설은 ‘린 GPT’ 를 통해 본사와 현장 간의 정보 격차를 줄이고, 업무 속도 향상 및 시공 오류 감소는 물론, 안전성도 향상시킬 것으로 기대하고 있다.실제로 삼성물산의 패브릭스 플랫폼(삼성SDS의 기업용 생성형 AI 서비스), 대우건설의 바로답(계약문서 분석시스템), GS건설의 Xi-Book(공사 기준 검색 프로그램) 등 많은 상위 건설사들이 자체 AI를 개발해 활용하고 있다.우미건설 건축본부 기술 담당 김혜원 상무는 “‘린 GPT’를 통해 그동안 접근이 어려웠던 데이터도 실시간으로 확인할 수 있어 업무 생산성이 크게 향상될 것”이라며 “앞으로도 AI를 활용하여 품질 향상 및 중대재해 제로에 기여하겠다”고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com