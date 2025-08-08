시공·설계·안전 관련 질문에 실시간 답변, 업무효율·안전성 향상 기대우미건설이 맞춤형 AI 챗봇 개발회사인 도슨티와의 협업을 통해 건설 정보 AI ‘린 GPT’를 개발했다고 8일 밝혔다.
‘린 GPT’는 사용자의 시공, 설계, 안전 등 건설 관련 질문에 대해 언제 어디서나 실시간으로 답변할 수 있는 생성형 AI다.
우미건설은 ‘린 GPT’에 건축법, 산업안전보건법 등의 공공데이터와 자체데이터를 학습시켜 현장에서 필요한 질문에 정확하고 신속하게 답변할 수 있도록 개발했다. 이를 통해 부서 간·회사 간 협업 비중이 높고, 데이터 형식이 다양해 디지털 정보 접근성이 낮은 건설업의 특수한 환경에 맞춰 완성할 수 있었다.
‘린 GPT’는 외부 AI인 챗GPT와 연결 기능이 있고 국가법령정보센터, 국가건설기준센터의 실시간 업데이트 정보도 제공한다.
우미건설은 ‘린 GPT’ 를 통해 본사와 현장 간의 정보 격차를 줄이고, 업무 속도 향상 및 시공 오류 감소는 물론, 안전성도 향상시킬 것으로 기대하고 있다.
실제로 삼성물산의 패브릭스 플랫폼(삼성SDS의 기업용 생성형 AI 서비스), 대우건설의 바로답(계약문서 분석시스템), GS건설의 Xi-Book(공사 기준 검색 프로그램) 등 많은 상위 건설사들이 자체 AI를 개발해 활용하고 있다.
우미건설 건축본부 기술 담당 김혜원 상무는 “‘린 GPT’를 통해 그동안 접근이 어려웠던 데이터도 실시간으로 확인할 수 있어 업무 생산성이 크게 향상될 것”이라며 “앞으로도 AI를 활용하여 품질 향상 및 중대재해 제로에 기여하겠다”고 밝혔다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com
