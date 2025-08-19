한강·서울숲 조화 랜드마크로 입지 가치 극대화, 세계적 엔지니어링 기업 LERA도 참여

“풍부한 초고층 시공 경험 앞세워 성수1구역 랜드마크 단지 실현할 것”

성수전략정비구역 너머로 성수동 고급 아파트 단지 트리마제가 보인다. 사진=민보름 기자

현대건설이 서울 성동구 성수전략정비구역 제1지구(성수1구역)를 한강변 최고 랜드마크 단지로 조성하기 위해 세계적 설계·엔지니어링 그룹과 협업한다고 19일 밝혔다.오는 11월로 예정된 시공사 선정 총회를 앞두고, 최고 수준의 설계를 통해 조합원들의 신뢰를 얻겠다는 전략이다.설계는 미국 시카고에 본사를 둔 세계적 건축설계 그룹 SMDP가 참여한다. SMDP는 초고층 빌딩과 도심형 복합개발에 특화돼 ‘나인원 한남’, ‘래미안 원베일리’, ‘부산 위브 더 제니스’ 등 국내 굵직한 랜드마크 프로젝트를 수행했다.특히 성수전략정비구역이 위치한 성수동에서는 206m 높이 주상복합단지 아크로 서울포레스트를 설계한 바 있다.성수1구역은 현재 재개발 사업을 통해 최고 250m, 65층 내외의 초고층 주거단지를 조성할 계획이다.특히 단지 전체의 실루엣과 공간감을 결정하는 성수1구역의 외관 디자인은 전면에 위치한 한강과 인근 서울숲 경관과 조화를 이루는 것이 중요하다. 현대건설은 SMDP와 함께 예술적 감각과 공공성, 사업성의 균형을 고려한 외관 설계를 제시한다는 방침이다.현대건설은 구조 설계 분야에서 세계 최정상급인 엔지니어링 기업 LERA와도 협력한다. LERA는 60년 이상 미국 뉴욕 세계무역센터, UAE 두바이 에미리트 타워, 말레이시아 쿠알라룸푸르 메르데카 118 등 세계적 초고층 프로젝트를 맡았다. 국내에서는 잠실 롯데월드타워, 여의도 파크원, 인천국제공항 등 주요 랜드마크의 구조 설계를 맡았다.성수1구역 역시 그동안의 국내 랜드마크와 마찬가지로 LERA의 노하우를 통해 공간·바람·지반 조건을 정밀히 고려한 안전성과 유지관리 편의성을 갖춘 구조 솔루션이 적용될 예정이다.현대건설은 이처럼 세계적인 파트너와의 협력을 통해 성수1구역이 요구하는 초고층 설계를 더 안정적이고 완성도 높게 제안할 계획이다.현대건설은 1975년 남산 서울타워를 시작으로, 2003년 256m 높이의 목동 하이페리온을 준공하며 국내 초고층 건축의 노하우를 축적했다. 이후 전경련회관(245m), 부산 국제금융센터(289m), 부산 이진베이시티(245m), 힐스테이트 송도더스카이(200m) 등을 잇달아 완공하며 국내 대표 초고층 시공사로서 업력을 자랑한다.현대건설 관계자는 “SMDP와 LERA 등 세계적으로 검증된 파트너와 함께 성수1구역을 안정적으로 수행하며, 한강변 초고층 신화를 이어가겠다”며 “국내외에서 축적한 초고층 기술력과 진정성을 바탕으로 세계 최고 수준의 랜드마크 단지를 실현하겠다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com