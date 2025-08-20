리뉴어스·리뉴원·리뉴에너지충북 지분 100% 대상…첨단산업 포트폴리오 강화 차원

SK에코플랜트 CI

SK에코플랜트가 재무 개선 및 반도체, AI 등 첨단산업 포트폴리오 강화를 위해 환경 자회사 3곳을 매각한다.SK에코플랜트는 글로벌 투자회사 KKR(콜버그크래비스로버츠)과 리뉴어스, 리뉴원, 리뉴에너지충북 지분 100%를 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 20일 밝혔다.매각 규모는 1조7800억원 수준이다. 리뉴어스와 리뉴에너지충북은 잔여 지분을 추가로 확보한 뒤 일괄 매각할 계획이다.이는 SK에코플랜트 상장 계획과 함께 지난해부터 추진된 SK그룹 차원의 사업 리밸런싱 전략의 일환으로 풀이된다. 일부 자회사 및 사업부문 매각을 통해 재무구조를 개선하는 한편, 그룹 중점 사업 관련 포트폴리오를 강화해 기업 가치를 올린다는 것이다.SK에코플랜트는 수익성이 높은 고부가가치 기업 편입에 박차를 가하고 있다. 지난해 SK에어플러스와 에센코어를 자회사로 편입했으며 SK트리켐, SK레조낙, SK머티리얼즈제이엔씨, SK머티리얼즈퍼포먼스 등 4개 기업 편입도 추진 중이다.SK에어플러스와 에센코어를 포함한 지난해 매출액은 약 1조6800억원에 달하는 가운데 편입 예정 자회사 4곳의 지난해 매출액은 약 3500억원이다.SK에코플랜트 관계자는 “이번 리밸런싱을 통해 재무건전성을 높이고 반도체·AI 등 첨단산업 중심의 사업 포트폴리오를 한층 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com