멈췄던 KT&G의 주가 시계, 다시 움직이기 시작했다

상반기 매출 3조원 넘어

연매출 사상 최초 6조원 돌파 전망



궐련 중심으로 글로벌 사업 호조

올해 해외 담배 매출, 전년 대비 30% 증가할 전망

사진=연합뉴스

◆ 해외서 더 잘나간다

◆ 호실적에 주주환원 더해진 ‘주가’

KT&G는 ‘제자리걸음 주식’의 대명사였다. 2013년 8만원대의 주가는 10년이 지난 2023년에도 8만원대에서 벗어나지 못했다. 답답한 흐름에 지친 주주들은 ‘썩은 동아줄’이라는 표현까지 하며 회사를 비판했다.상황이 달라지기 시작한 것은 2024년. 주가는 하반기 들어 10만원을 돌파했고 연말에는 12만원대에 안착했다. 올해 초 하락 시기가 있었지만 다시 상승세가 시작되며 얼마 전 14만원 선을 넘어서기도 했다. 증권가는 KT&G의 목표주가를 지속 상향조정하고 있다. ‘올드한 담배 회사’에서 ‘글로벌 기업’이 되기 위한 노력이 만들어낸 변화다.KT&G의 주가 배경에는 호실적이 있다. 올해 상반기 매출은 3조390억원, 영업이익은 6354억원을 기록했다. 영업이익률은 20.9%다. 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 11.9%, 13.8% 증가했다.KT&G의 상반기 매출이 3조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 회사는 담배 사업부문의 해외 성과와 부동산 개발 사업 실적 확대가 호실적을 견인했다고 설명했다. 부동산 사업은 안양, 미아, 동대전 등 중소형 개발사업의 공정률이 늘어나면서 매출도 증가했다.여기에 건강기능식품의 구조개선이 더해졌다. KT&G 자회사인 KGC인삼공사는 지난해부터 마케팅 운영 정책의 효율화를 비롯해 원가율 개선과 유통 수수료 절감 등의 노력을 바탕으로 올해 2분기 영업이익 흑자전환에 성공했다. 회사 관계자는 “지난해 미국 프리미엄 마켓 체인 ‘스프라우츠’와 일본 최대 드러그스토어 체인 ‘웰시아’에도 입점해 글로벌 유통망 확장을 통한 해외 시장 진출도 가속화하며 실적 개선에 나서고 있다”고 설명했다.이번 실적에서 가장 중요한 부분은 해외 성과다. 상반기 기준 담배(궐련) 매출에서 차지하는 해외 비중은 54.0%로 과반을 넘었다.5306억원(2023년 상반기 기준)에 불과했던 해외 담배 사업 매출은 지난해 상반기 6509억원으로 늘었고 올해는 9181억원으로 크게 뛰었다. 아시아와 중남미 등 주요 지역에서 수량과 평균 판매가격(ASP) 모두 개선된 결과다. 증권업계에서는 올해 KT&G의 해외 담배 매출이 전년 대비 30% 증가할 것이라 전망하고 있다. 심은주 하나증권 애널리스트는 “중남미, 아프리카 등 신시장을 중심으로 분기 매출이 유의미하게 확대되고 있다”며 “확장된 생산능력을 바탕으로 하반기에도 견조한 성장을 시현할 것”이라고 분석했다.해외 궐련 담배 사업은 매출과 영업이익, 판매수량이 모두 증가하는 ‘트리플 성장’을 5분기 연속 달성했다. KT&G가 해외에서 경쟁 우위를 점할 수 있었던 배경은 크게 세 가지다.우선 현지 소비자 입맛에 맞춘 현지화 전략이 뒷받침됐다. 인도네시아에서 선보인 주아라와 대만에서 출시한 보헴이 대표적이다. 주아라는 현지 전통 음료인 ‘떼마니스’ 향이 나는 제품이다. 떼마니스는 녹차나 재스민차에 설탕을 섞은 것으로 인도네시아 사람들이 가장 좋아하는 차 종류다. 보헴은 쿠바산 시가잎을 함유한 것으로 독특한 풍미와 향을 지녀 현지 인기가 높다.차별화도 주효했다. 과거 해외에서 ‘스키니한’ 담배는 비인기 제품군이었다. 얇은 디자인 탓에 여성용 담배라는 인식이 강했기 때문이었다. 미국 기업 RJ레이놀즈가 1987년 여성을 타깃으로 한 세계 최초의 초슬림 담배 ‘카프리’를 선보이면서 생긴 선입견이다. 당시 RJ레이놀즈는 여성 고객을 확보하기 위해 여성 모델만 기용하고 제품 외관도 심플하게 만들었다. 이후 얇은 형태의 담배는 ‘남자답지 못하다’는 이유로 비인기 제품이 됐다.KT&G는 이 선입견을 역이용했다. 건강과 스타일을 중시하는 소비자에게 통할 것이라 판단해 ‘에쎄(ESSE)’를 전면에 내세웠다. 젊은층을 타깃으로 초슬림 담배를 하나의 패션 아이템으로 마케팅했다. 블랙 등의 컬러를 적용해 여성적인 이미지를 없애고 중성적이고 고급스러운 느낌을 냈다. 그 결과 현재 전 세계에서 판매되는 초슬림 담배 3개 중 1개는 에쎄다.마지막으로는 현지 생산라인 확보다. KT&G는 유라시아 시장의 생산거점으로 카자흐스탄을 낙점한 지 2년 만인 올해 4월 생산라인을 준공했다. 현지 공장은 5만2000㎡ 연면적에 생산설비 3기가 설치돼 연간 45억 개비의 제품 생산이 가능하다.이외에도 인도네시아와 러시아, 튀르키예 등에 생산라인을 가동하고 있다. 현재 가동 중인 해외 공장의 생산량은 연간 545억 개비에 달한다. 또한 회사는 인도네시아에 내년 완공을 목표로 추가 신공장을 건설하는 등 해외 사업을 적극적으로 확대하고 있다. 회사는 담배 매출의 해외 비중을 2027년까지 50%로 늘릴 계획이다. 이를 위해 지난 6월 인도에 진출했으며 7월에는 독일에 에쎄를 출시했다.KT&G가 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하자 주가가 오르기 시작했다. 지난해 1월 8만5000원대에 머물던 주가는 7월 들어 9만원을 넘었고 한 달 만인 8월 10만원을 돌파했다. 올 6월 12만원을 넘어선 주가는 지난 8월 8일 14만7200원까지 치솟았다. 올해 초 대비 40% 상승한 수치다.증권가에서는 주가가 지속 상승할 것이라 내다보고 있다. 하나증권, 신한투자증권, 한화투자증권 등은 KT&G의 목표주가를 17만~18만원으로 설정했다. 해외 성과뿐만 아니라 국내 식음료업계에 유례없는 주주환원 정책이 주가를 끌어올리고 있다는 게 이유다.실제 KT&G는 최근 3000억원 규모의 자사주 매입과 즉시 소각을 결정했고 2026~2027년 추가적인 자사주 매입·소각(6800억원)을 계획하고 있다.주가 상승에 따라 시가배당률이 하락한 점을 고려해 배당정책을 세우겠다는 입장이다. 지난 8월 7일 콘퍼런스콜에서 이상학 CFO(수석부사장)는 “자사주 매입을 통해 배당 여력을 계속 확대하고 주가 상승에 따른 배당 수익률을 적극 고려하고 있다”고 설명했다. 이어 “3분기, 4분기 연간 이익 성장 흐름도 적절히 고려해 배당금 상향 기조를 최대한 배당정책에 반영하겠다”고 강조했다.켈리 킴 모건스탠리 연구원은 ‘2분기 견조한 실적과 배당금 상승 여력 증가’라는 제목의 리포트를 통해 “경영진이 배당수익률과 이익 증가를 고려하고 있는 만큼 주당 배당금 가정 5800원 이상의 추가 상승 여력이 있을 수 있다”고 전망했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “2025년 연간 주당 배당금은 5800원(배당수익률 4.2%, 배당성향 61.0%)으로 전년 대비 400원 증액이 예상된다”며 “국내외 주요 기업들과 비교해도 손색없는 톱티어 수준의 주주환원 정책이다”라고 평가했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com