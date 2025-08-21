국보싸이언스, ‘무무스가드플러스’ 증정 이벤트 진행

방역 전문 쇼핑몰 국보싸이언스는 모기 기피제 ‘무무스가드플러스’ 구매 고객을 대상으로 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다.최근 질병관리청은 말라리아 원충에 감염된 모기가 발견됨에 따라 주의와 예방 수칙 준수를 당부했다. 올해는 예년과 달리 여름철 모기 개체 수가 크게 늘지 않았으나, 말라리아를 전파할 수 있는 모기의 활동이 시작되면서 모기 기피제의 필요성이 부각되고 있다는 것이 업체 측의 설명이다.이에 따라 국보싸이언스는 현재 국보몰에서 무무스가드플러스 110ml 3개 구매 시 리유저블백을 증정하는 프로모션을 진행 중이다.‘무무스가드플러스’는 모기는 물론 진드기까지 동시에 차단할 수 있는 제품으로, 영유아부터 임산부까지 안심하고 사용할 수 있다는 점에서 꾸준한 관심을 받고 있다. 특히 캠핑, 낚시 등 야외 활동이 많은 휴가철뿐만 아니라 야간 골프, 저녁 산책 등 밤 활동 시 필수 아이템으로 자리 잡고 있다.또한 전문가들은 기후 변화로 인해 25도 이상의 더운 날씨가 가을까지 이어지면서 ‘가을 모기’ 활동도 늘어날 것으로 예상된다며, 늦가을까지도 모기 기피제를 준비하는 것이 바람직하다고 조언하고 있다.국보싸이언스 관계자(대표)는 “올해는 여름철 모기가 많지 않았지만, 말라리아 모기 출현으로 인해 보건 위험이 커지고 있다”며 “가정과 야외에서 간편하게 사용할 수 있는 모기 기피제를 구비해 안전한 여름과 가을을 보내시길 바란다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com