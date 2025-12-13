연합뉴스

통일교의 금품수수 의혹으로 여야 정치권 안팍이 요동치고 있다.13일 여권에서는 통일교와 관련된 정치권 비리에 관한 수사를 우선으로 내세우고 있고, 야권에서는 야당 추천 특검 도입을 공개 촉구하고 나섰다.백승아 더불어민주당 원내대변인은 이날 논평에서 "통일교 의혹, 진실은 수사로 밝혀져야 한다"며 "국민의힘은 물타기이자 국정 방해용 정치공세를 중단하라"고 촉구했다.이어 "국민의힘은 수사 결과가 나오기도 전에 특검을 주장하며 정치 쟁점화에 몰두하고 있다"며 "이는 진실 규명이 아니라, 내란 사태에 대한 책임을 희석시키기 위한 정치적 계산으로 비칠 수밖에 없다. 수사가 진행 중인 사안을 정쟁의 도구로 삼는 행태는, 사건의 실체를 가리는 데만 도움이 될 뿐"이라고 비판했다.국민의힘은 이날 ‘야당 추천 특검’ 도입을 공개 촉구했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 논평에서 "민주당과 이재명 대통령은 더 이상 수사를 가로막지 말고, 야당 추천 특검 도입을 즉각 수용할 것을 강력히 촉구한다"며 "지금 필요한 것은 여당 입맛에 맞춘 특검이 아니라, 야당이 추천하는 중립적이고 독립적인 특검"이라고 밝혔다.박 수석대변인은 야당 추천 특검과 관련 "(개혁신당과) 지금 물밑에서 논의를 진행 중"이라며 "빠르면 다음주 중으로 특검법 발의가 가능할 것으로 예상한다"고 말했다.개혁신당도 특검에 목소리를 높였다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 논평에서 "지금 이 사안을 여야를 막론하고 수사할 수 있는 유일한 해법은 이준석 대표가 제안한 제3지대 추천 특검"이라며 "국민의힘은 이미 수용 의사를 밝혔다. 그런데 민주당만 안 된다고 한다"고 지적했다.여야 정치권 내 태풍의 눈이 된 통일교를 해체해야 한다는 주장도 나오고 있다.박지원 더불어민주당 의원은 이날 페이스북을 통해 "(통일교는)해체돼야 한다"고 주장했다.박 의원은 "통일교 윤영호 본부장의 진술은 신뢰를 상실했다"며 이같이 밝혔다.그러면서 "윤 본부장의 세 치 혀에 전 국민이 농락당했다"며 "통일교는 역대 정권에 손을 뻗쳤고 그때마다 검은돈 제공을 시도했다. 특히 윤 본부장의 수법은 일반 상식을 뛰어넘었다"고 했다.이어 "관계 정치인 15명이라는 보도로 세상을 발칵 뒤집어 놓더니 이제 ‘세간의 들리는 소리’ 운운, 오락가락한다. 이제 3인으로 축소? 경찰 국가수사본부는 그의 입을 벌려야 한다"며 경찰 국수본의 수사를 촉구했다.또 "정교분리의 헌법을 파괴한 정치인이 있다면 여야를 가리지 말고 밝혀야 한다"며 "그(윤 본부장)의 입을 엄중히 처벌해야 한다"고도 했다.한편 이 대통령도 지난 2일 국무회의에서 통일교에 대해 강한 경고의 메시지를 냈다.이 대통령은 "정교분리 원칙이 정말 중요한데, (최근) 정교분리 원칙을 어기고 종교재단이 조직적, 체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다"며 "일본은 조직적으로 정치에 개입한 종교재단에 해산 명령을 했다"고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com