일론 머스크. 사진=연합뉴스

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 현재 기업 가치가 1200조원에 달한다는 평가를 받았다. 스페이스X는 내년 상장을 준비하고 있다.현지시간 13일 로이터 통신에 따르면 스페이스X의 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨은 지난 12일 주주들에게 보낸 서한에서 신규·기존 투자자와 회사 측이 내부 주주로부터 주당 421달러의 가격에 최대 25억6000만 달러 규모 주식을 사는 방안을 승인했다고 밝혔다.이 거래를 바탕으로 하면 현재 스페이스X의 기업 가치를 따져보면 8000억 달러(1182조원)에 달하게 된다고 로이터 통신은 보도했다.로이터 통신은 또 존슨 CFO는 이번 주주 서한에서 내년 스페이스X가 상장을 추진하고 있다는 사실을 확인하면서 기업공개(IPO)를 통해 확보할 자금의 개략적인 활용 방향도 언급했다고 전했다.그는 "우리는 2026년에 이뤄질 가능성이 있는 IPO를 준비하고 있다"며 상장을 통해 마련할 자금을 스타십 우주선 발사 확대, 우주 내 인공지능(AI) 데이터센터 구축, 달기지 '알파' 건설, 유무인 화성 탐사에 투입하게 될 것이라고 덧붙였다.이에 앞서 블룸버그·로이터 통신 등 외신은 스페이스X가 내년 최대 1조5천억달러(약 2216조원)의 기업가치로 상장을 해 300억 달러(약 44조3000억원) 이상의 자금을 조달할 계획이라고 최근 보도한 바 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com