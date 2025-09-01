UL Solutions, 상업용·서비스 로봇 전용 시험소 신설…로봇 안전 기준 강화

글로벌 안전 과학 분야 선도 기업인 UL Solutions(NYSE: ULS)는 오늘 대한민국 경기도 의왕시에 상업용 및 서비스 로봇 시험소를 공식 개소했다고 발표했다. 이번 시험소는 UL Solutions가 전세계에서 처음으로 설립한 상업용 및 서비스 로봇 시험소로, 제조업체가 인간-로봇 상호작용을 포함한 새로운 위험 요소를 정밀하게 파악하고 대응할 수 있도록 최적화된 시험 및 인증 서비스를 제공하기 위해 설립됐다.신규 로봇 시험소는 경기도 의왕시에 위치해 있으며, 활발한 로봇 산업 생태계의 중심지에 자리하고 있다. 주요 제조업체들과의 접근성이 뛰어난 입지를 바탕으로, 혁신적인 로봇 기술의 책임 있는 도입을 지원할 예정이다.정륜 UL Solutions 한국 대표는 "로봇 산업은 현재 새로운 성장의 시대를 맞이하고 있다. 호텔에서는 룸서비스를 제공하고, 가정에서는 반려 역할을 하며, 식료품점에서는 고객을 돕는 등 로봇은 이미 일상 속 다양한 영역에서 활용되고 있다"며 “이번에 개소한 신규 로봇 시험소는 빠르게 확산되는 로봇 도입 흐름 속 시급한 안전 과제를 정확히 진단하고 해결하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것이다. 이를 통해 한국을 비롯한 글로벌 기업들이 사람과 자산을 보호하면서도 로봇 기술의 혜택을 안전하고 효과적으로 활용할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.로봇 기술의 급속한 발전은 전통적인 산업 현장을 넘어 호텔, 레스토랑, 의료, 소매, 가사 및 개인 보조, 배송 서비스 등 다양한 분야로 활용 범위를 넓히고 있다. 이 과정에서 인간-로봇 상호작용을 비롯한 새로운 안전 과제를 식별하고 해결하는 일이 중요한 과제로 부상하고 있다.신규 시험소는 서비스, 통신, 정보, 교육 및 엔터테인먼트 로봇에 대한 안전 표준인 UL 3300에 따른 준수 여부 테스트에 중점을 둔다. UL 3300은 로봇이 공공 및 상업, 가정 환경에서 사람과 함께 안전하게 작동할 수 있음을 입증하는 표준이며, 이동성, 화재 및 감전 위험, 외부 조작, 안전 취약자와의 상호작용 등 주요 안전 문제를 다룬다. 예를 들어, 이 표준은 로봇의 크기에 따른 속도 제한과 물체 감지 기능을 갖추도록 요구하며, 주변 사람에게 로봇의 존재와 이동 경로를 알리기 위한 청각 및 시각적 표시기를 의무화한다.UL Solutions의 신규 로봇 시험소 개소는 서비스 로봇 시장이 전세계적으로 빠르게 성장하는 시점에 이뤄졌다. 국제로봇연맹(IFR)이 발표한 '세계 로보틱스 2024: 서비스 로봇' 보고서에 따르면, 전 세계 전문 서비스 로봇 판매량은 30% 증가했다. 이 중 약 80%에 해당하는 16만 2284대가 아시아·태평양 지역에서 판매되었으며, 유럽(3만 3918대)과 미주(8927대)가 그 뒤를 이었다.이러한 성장세는 숙련된 인력 부족 심화, 운영 효율성 향상 수요, 작업장 안전 강화 추세 등 복합적인 요인이 견인하고 있다. 특히 물류 및 서비스 산업에서는 반복적이거나 위험하고 데이터 집약적인 업무를 처리하기 위한 로봇 도입이 증가하면서, 작업자는 보다 전략적이고 창의적인 과제에 집중할 수 있게 된다.UL Solutions가 테스트 및 인증을 통해 로봇 안전을 발전시키는 방법에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com