최근 5년간 음주운전 사고로 인해 가장 많은 사망자가 발생한 지방자치단체는 전라북도 전주시인 것으로 나타났다.3일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 지난 2020년부터 2024년까지 5년 동안 전국에서 총 7만 1279건의 음주 운전 사고가 발생했다.또 이로 인해 1004명이 사망하고 11만 3715명이 다친 것으로 집계됐다.음주 운전 사고로 가장 많은 사망자가 발생한 지역은 전라북도 전주시로 이 곳에서는 지난 5년간 983건의 사고가 발생해 26명이 사망하고 1549명이 다쳤다.전국 229개 기초 지방자치단체 중 음주 운전 사고가 가장 많이 발생한 지역은 수원으로 사고 건수가 1705건에 달했다.이어 청주(1590건), 천안 1489건, 서울 강남구(1480건), 고양(1407건), 평택(1389건), 화성(1370건), 용인(1310건) 순이었다.최다 사망자 기준으로는 전주에 이어 창원 25명, 고양 21명, 서산 18명, 제주·포천 각각 17명으로 집계됐다.한 의원은 “음주 운전이 전반적으로 감소 추세에 있다고는 하나 특정 지자체나 지점에서 반복적으로 발생하고 있다”며 “경찰청은 다발 지역 분석과 집중단속으로 음주 운전 근절에 앞장서야 한다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com