그래픽=박명규 기자

Q. 디지털자산 왜 주목받나요.

Q. 어쩌다 흐름이 바뀐 거죠?

도널드 트럼프 대통령이 지난 7월18일 금요일, 워싱턴 백악관 이스트룸에서 디지털 화폐를 규율하는 첫 번째 주요 법률인 ‘지니어스 법안’에 서명하고 있다. 사진=연합뉴스

Q. 코인 종류도 용어도 헷갈려요.

그래픽=박명규 기자

Q. 코인 지갑, 어떻게 쓰나요?

Q. 송금 수수료 정말 아낄 수 있나요?

Q. 은행은 위기일까요, 기회일까요.

Q. 스테이블코인, 이자 받을 수 있나요?

그래픽=박명규 기자

Q. 코인런 걱정 안 해도 될까요.

Q. 거래소·발행사·채굴사·개발사, 각자 뭘 하나요?

Q. 투자 방법이 다양하다구요?

2025년 세계 금융 질서가 요동치고 있다. 투자 판도가 바뀌고 송금·결제의 방식은 뒤집혔다. 인터넷만 연결되면 은행을 거치지 않고도 국경을 넘어 돈이 움직인다. 각국 정부는 규칙을 새로 짜고, 글로벌 빅테크와 전통 은행은 판이 뒤집히는 변화를 마주한다. 2009년 등장할 당시만 해도 ‘사기’로 낙인찍히던 디지털자산이 이제는 투자·결제·국제금융 패권이 교차하는 무대의 중심에 섰다.디지털자산의 A부터 Z까지 핵심 포인트를 짚어본다.요즘 돈의 흐름은 디지털자산으로 쏠리고 있다. 올해 하반기(7∼12월) 글로벌 가상자산 시장 가치가 처음으로 4조 달러를 넘어섰다. 비트코인은 8월 14일 개당 12만4457달러로 사상 최고치를 찍었다. 이더리움은 7월 한 달 동안 50% 이상 상승해 시가총액 상위 10개 코인 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다. 8월 25일 4953달러에 거래되며 신기록을 세웠다(코인마켓캡).미국에서는 스테이블코인 제도화 법안이 통과했고 전 세계 스테이블코인 시총은 2700억 달러를 돌파하며 1년 새 50% 이상 불어났다(디파이라마). 과거 투기 자산으로 치부되던 가상자산이 이제는 제도권 안에서 독립된 자산군으로 자리 잡고 있다.국내 투자자들의 발걸음도 바빠졌다. 그동안 ‘매그니피센트7(M7)’ 등 미국 빅테크 주식에 집중했던 서학개미들(해외 증시에 투자하는 국내 투자자)이 이제는 가상자산 관련 미국 상장 기업으로 눈을 돌리고 있다.지난 7월 한 달 동안 서학개미가 가장 많이 사들인 해외 개별 종목은 비트마인으로 순매수액은 2억4165만 달러에 달했다(한국예탁결제원). 비트마인은 올해 6월 상장 이후 500% 넘게 상승했다. 이 회사는 미국 라스베이거스를 거점으로 가상자산 채굴과 운용 사업을 영위하며 자체 장비를 활용해 비트코인과 이더리움을 확보하고 있다. 현재 세계에서 이더리움을 가장 많이 보유한 것으로 알려지면서 투자자들의 관심을 끌었다.생활 경제 영역에도 변화가 나타난다. 젊은 코인 부자들은 여행할 때 카드 대신 가상자산으로 결제하는 경우가 늘고 있다. 개인 전용기와 초호화 크루즈 업체 등은 이들을 유치하기 위해 가상자산 결제 서비스를 속속 도입하고 있다. 미국의 종합 결제회사 스트라이프는 지난 5월 비자 결제망이 깔린 곳이라면 어디에서든 스테이블코인을 쓸 수 있는 카드를 출시했다.서울 강남에선 외국인 근로자가 스테이블코인으로 월급을 받는다는 말이 심심치 않게 들린다. 홍콩의 핀테크 기업 리닷페이는 테더(USDT)나 서클(USDC) 같은 스테이블코인을 충전하면 음식점이나 편의점에서 바로 쓸 수 있는 선불카드를 개발했다. 사용자는 번거로운 환전 없이 디지털 자산을 실생활에서 자유롭게 이용할 수 있게 됐다.전 세계 8억 명이 넘는 사람들이 디지털자산을 보유하고 있다(벤처캐피털 이포크), 지구촌 인구 열 명 중 한 명꼴로 디지털자산을 갖고 있는 셈이다.변화의 중심에는 가장 힘센 나라 ‘미국’이 있다. 통화 질서가 바뀔 때마다 권력도 이동했다. 17~18세기에는 네덜란드 길더와 스웨덴 리크스달러가 국제 무역과 금융을 주도했고 19세기에는 영국 파운드화가 세계경제를 장악했다. 제2차 세계대전 이후에는 미국 달러가 새로운 기축통화로 자리 잡으며 금융과 무역의 중심축이 미국으로 이동했다. 미국은 금본위제, 페트로 달러 체계, SWIFT(미국 주도 국제결제시스템)를 통해 달러의 기축통화 지위를 공고히 했다.그런데 최근 달러 패권은 흔들리고 있다. 중국이 위안화 국제화를 추진하며 미국을 위협하고 있다. 동시에 미 국채 매입을 크게 줄이고 있다. 수요가 줄면 국채 금리가 오르고(국채 가격 하락) 그만큼 미국의 비용(이자) 부담은 커진다.또 미국이 기축통화 역할을 하려면 세계 곳곳으로 달러가 흘러가야 한다. 무역수지 적자를 피할 수 없는 구조다. 이미 미국의 연간 재정적자는 약 2조 달러에 달한다. 트럼프 행정부 입장에서는 국채를 매입해줄 새로운 수요가 필요하단 얘기다.이때 미국이 선택한 카드가 바로 스테이블코인이다. 스테이블코인을 활용하면 미 국채 수요를 수조 달러 수준으로 끌어올릴 수 있다는 계산이다. 현재 시장에서 유통되는 스테이블코인의 약 90%가 달러화와 연동돼 있으며 대부분 미 국채를 담보로 발행한다. USDT와 USDC가 대표적이다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 2024년 연간 미국 단기채 매수 주체 1위는 미국 머니마켓펀드(MMF), 2위는 중국, 3위가 스테이블코인이었다.일각에서는 도널드 트럼프 대통령 일가의 코인 사업이 가상자산 시장에 영향을 미쳤다는 분석도 나온다. 트럼프 대통령의 세 아들은 ‘월드 리버티 파이낸셜(WLFI)’을 공동 창업했으며 대통령 자신은 명예 공동창업자로 이름을 올렸다. 이 회사는 WLFI 코인을 최근 주요 가상자산 거래소에 상장했고 트럼프 일가는 약 25%를 보유해 50억~60억 달러 규모의 자산을 확보했다.트럼프 대통령이 재정적자 완화, 중국 견제, 코인 사업 중 어디에 집중할지는 알 수 없지만 ‘가상자산 대통령’을 자처하며 움직이는 그의 행보는 글로벌 금융 질서와 디지털 자산 시장의 판도를 흔들고 있다.코인은 쓰는 목적과 성격에 따라 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 투자형, 유틸리티형, 화폐형이다.먼저 투자형 코인은 돈을 벌 목적으로 사고파는 코인이다. 비트코인, 이더리움 같은 가상자산이 대표적이며 증권토큰(STO)도 여기에 속한다. STO는 주식, 채권, 부동산 등 실제 자산을 담보로 만들어진 코인이다.유틸리티형 코인은 특정 서비스 안에서 쓰이는 코인이다. 담보는 없고 게임 아이템을 사거나 콘텐츠를 구매하거나 커뮤니티 활동에 참여할 때 활용한다. 쉽게 말하면 서비스 안에서 쓰는 ‘포인트’와 비슷하다.마지막으로 화폐형 코인은 실제 돈처럼 쓸 수 있는 코인이다. 중앙은행디지털화폐(CBDC), 스테이블코인, 예금토큰 등이 여기에 속한다. 가격이 비교적 안정적이어서 온라인쇼핑이나 해외 송금, 금융서비스 결제 등에 사용한다.한국은행이 진행하는 ‘프로젝트 한강’은 CBDC를 시험하는 실험이다. CBDC는 중앙은행이 직접 발행하는 디지털 돈이다. 중앙은행이 ‘이 돈은 안전하다’고 보증하기 때문에 일반적인 은행 예금보다도 신뢰도가 높다. 만약 CBDC가 기존 은행 예금보다 더 안전하고 쓰기 편리하며 적절한 이자까지 준다면 고객들은 은행 예금 대신 CBDC를 선택할 가능성이 있다. 이 경우 은행의 예금 기반이 줄어들고 대출 여력이 감소해 은행이 돈을 중개하는 기능이 약화될 수 있다.프로젝트 한강은 이러한 우려를 잠재우기 위해 시중은행의 예금토큰을 활용했다. 간접적 유통 방식을 취한 것이다. 예금토큰은 은행에 맡긴 돈을 디지털로 바꾼 형태다. 프로젝트 한강에서는 테스트에 참여한 은행이 예금토큰을 각종 결제에 사용할 수 있는지를 검증했다. 소비자 입장에선 은행 애플리케이션(앱)을 활용해 QR코드로 결제하는 식이다.반면 스테이블코인은 민간 기업이 발행한다. 중앙은행이 만드는 CBDC와 비교하면 신뢰도는 상대적으로 낮을 수 있지만 1코인=1달러, 1코인=1000원처럼 가치를 안정적으로 유지하기 때문에 비트코인·이더리움 등 가격 변동성이 큰 다른 코인을 사는 데 주로 쓰인다. 코인 세계에서 ‘기축통화’처럼 쓰이고 있는 것이다. 빠르고 수수료가 적어 송금이나 결제에도 편리하게 활용하고 있다.최근 전체 가상자산 거래량의 84%가 스테이블코인으로 구성돼 있으며 월별 송금 규모는 1조 달러를 넘는다(온체인 데이터 분석 플랫폼 토큰터미널).아직까지 “코인 줄게, 받을래?”라는 말에 당황하는 사람이 많다.디지털자산 시대에는 ‘코인 지갑’이 필수다. 지갑은 가상자산을 보관하고 송금하는 수단이다. 크게 소프트웨어 지갑과 하드웨어 지갑으로 나뉜다. 소프트웨어 지갑은 모바일 앱이나 웹 서비스로 간편하게 설치할 수 있다. 하드웨어 지갑은 USB 형태의 전용 장치다. 인터넷과 분리해 자산을 보관하기 때문에 보안성이 높다. 사용 편의성은 다소 떨어진다.사용법은 단순하다. 지갑을 만들면 고유한 지갑 주소를 받는다. 은행 계좌번호와 같은 역할을 한다. 다른 사람에게서 코인을 받을 때 주소가 필요하다. 송금할 때는 상대방 지갑 주소와 전송할 코인 개수를 입력하면 된다. 다만 거래는 블록체인에 기록되므로 ‘보내기’를 누른 순간 취소가 불가능하다.스테이블코인도 거래 방식은 크게 다르지 않다. 거래소 계정에 돈을 입금하고 원하는 스테이블코인을 매수한 뒤 지갑으로 옮긴다. 이후에는 해외 송금이나 결제에 활용할 수 있다. 거래소를 거치지 않고 개인 간(P2P) 거래도 가능하다. 이때 코인은 지갑 간 이동하고 돈은 은행 계좌를 통해 이동한다. 상대방 신뢰도가 중요한 셈. 에스크로(중개 보관) 기능이 안전망 역할을 하지만 초심자에게는 여전히 심리적 장벽이 존재한다.스테이블코인을 이용하면 24시간 언제든 돈을 빠르고 싸게 보낼 수 있다. 예를 들어 트론이나 이더리움 같은 블록체인을 이용해 USDT를 보내면 수수료는 몇 센트에서 수십 달러 수준이다. 송금액이 아주 클 때나 네트워크가 혼잡하면 30달러를 넘기도 하지만 드문 경우다.은행을 통한 해외 송금은 마치 여러 번 갈아타야 하는 장거리 버스 여행과 비슷하다. 여러 중간 은행을 거치며 돈을 옮기는 과정이라 수수료가 쌓인다. 송금액의 5~7%가 수수료로 빠져나가기도 한다. 시간도 수일 걸린다.일부 핀테크 회사들도 은행 없이 바로 송금할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 다만 한 번에 보낼 수 있는 돈이 제한적이다. 현행 법규상 은행은 1회 최대 1만 달러, 핀테크 업체는 5000달러까지만 증빙 서류 없이 보낼 수 있다. 고가의 의료 쇼핑을 온 외국인이 스테이블코인 송금을 선택하는 경우가 늘고 있는 배경이다.빅테크 기업들은 스테이블코인을 기회로 본다. 자체 코인을 발행하거나 결제 플랫폼에 디지털 자산을 얹어 빠르게 영역을 확장하는 식이다. 은행의 송금과 결제 영역을 직접 대체할 수 있다는 기대가 크다. 아마존, 월마트, 애플 등 글로벌 기업들이 활용 가능성을 모색 중이다. 월마트는 스테이블코인 도입으로 신용카드 결제 수수료를 크게 줄일 수 있다는 분석도 있다.반면 은행들은 위기와 기회 사이에 서 있다. 스테이블코인은 단순한 코인이 아니라 예금의 경쟁자다. 고객이 스테이블코인을 들고 은행 예금 대신 보관하면 핵심 수익원인 예금-대출 마진이 줄어든다. 기존 결제망을 통한 송금과 수익도 잠식된다. 또 은행은 빅테크와 달리 예금보험·자본규제·스트레스테스트 등 까다로운 규제를 그대로 받는다. 역차별 논란이 나오는 이유다.그럼에도 기회가 없는 것은 아니다. 은행이 스테이블코인을 담보로 관리하거나 CBDC 유통 창구 역할을 맡으면 새 수익원이 열린다.주도권 싸움은 ‘신뢰’를 누가 확보하느냐에 달렸다. 빅테크는 기술과 이용자를, 은행은 전통 금융망을 가진 채 경쟁을 이어간다.이자 지급 여부는 스테이블코인의 매력과 직결되는 쟁점이다. 하지만 이자를 붙이면 사실상 예금상품에 가깝다. 은행법과 예금보험제도 적용 문제가 불거지고 기존 은행 시스템과 충돌한다. 고이자 상품으로 포장될 경우 테라·루나 사태처럼 투자상품으로 오인돼 뱅크런 위험도 커진다.또 다른 부담은 중앙은행의 통화정책 효과가 약화된다는 점이다. 스테이블코인이 이자를 주기 시작하면 소비자들이 은행 예금 대신 스테이블코인에 돈을 묶어둘 가능성이 커진다. 시중 유동성이 민간 코인으로 흘러가면 기준금리 조정이 경제 전반에 미치는 힘이 떨어진다. 금리를 올려도 물가안정 효과가 반감되는 식이다.미국 은행들의 로비와 중앙은행 논리는 ‘이자 지급 금지’라는 정책 결정으로 이어졌다. 지니어스법은 스테이블코인의 이자 지금을 금지한다.한국에선 논란이 팽팽하다. 지난 7월 디지털 자산 법안을 발의한 안도걸 더불어민주당 의원 안은 이자 지급을 금지해 스테이블코인을 지급·결제 수단에 한정했다. 반면 김은혜 국민의힘 의원 안과 민병덕 민주당 의원 안은 이자 지급 가능성까지 열어둔 상태다.원래 스테이블코인은 크게 두 종류로 나뉘었다. 달러 같은 실물자산을 담보로 하는 ‘담보형’과 별도의 담보 없이 알고리즘으로 공급과 수요를 조절해 가격 안정성을 유지하는 ‘알고리즘형’이다.알고리즘형 스테이블코인의 대표 사례였던 루나·테라 코인은 지난 2022년 5월 대폭락 사태를 겪으며 전 세계에 구조적 취약성을 드러냈다. 이 사건 이후 스테이블코인 시장에서는 담보형이 사실상 대세로 자리 잡았다.하지만 미 국채 같은 안전자산을 담보로 하더라도 가치가 항상 1대 1로 유지될 수 있을지에 대한 의문도 나온다. 국제신용평가사 무디스는 2023년 1월부터 11월 사이 주요 스테이블코인에서 600건 이상의 디페깅(코인 가치를 유지하지 못하는 현상) 사례가 발생했다고 지적했다.스테이블코인의 일상적인 입출금만으로도 국채 시장에 영향을 줄 수 있다. 예금보험연구소에 따르면 스테이블코인 35억 달러가 들어오면 열흘 안에 단기 국채(3개월물) 금리가 0.02~0.025% 하락했다(국채 가격 상승). 같은 금액이 나갔을 때는 열흘 안에 국채금리가 0.06~0.08% 상승했다(국채 가격 하락).디지털자산 산업은 크게 네 갈래로 나뉜다. 업비트나 코인베이스 같은 거래소는 사람들이 모여 코인을 사고파는 ‘시장’ 역할을 한다. 발행사는 새로운 동전을 찍어내는 ‘조폐공사’에 비유할 수 있다. 스테이블코인 발행사인 테더사나 서클이 대표적이다.채굴업체는 땅속에서 금을 캐내는 ‘광산 회사’와 비슷하다. 금을 캐내듯 컴퓨터로 복잡한 계산을 수행하고 경쟁해 새로운 코인을 얻는 방식이다. 비트마인이나 마라톤 디지털 같은 회사 등이 있다. 블록체인 개발업체는 스마트폰의 운영체제를 만드는 회사와 비슷하다. 코인이 잘 돌아가도록 기본 기술을 설계하고 관리한다. 스위스에 있는 이더리움 재단이 대표적이다.코인 투자라고 하면 대부분 비트코인, 이더리움 등 가상자산을 거래소에서 직접 사는 방법을 떠올린다. 이는 가장 쉽고 직관적인 방식이다.하지만 디지털자산 투자 방법은 이뿐만이 아니다. 우선 스테이블코인을 활용하는 것도 방법이다. USDT나 USDC처럼 달러 가치와 연동된 코인을 사면 사실상 달러에 투자하는 효과를 얻을 수 있다. 은행 계좌 없이도 인터넷만 있으면 사고팔 수 있어 접근성과 속도 측면에서 장점이 있다.디지털자산과 직간접적으로 관련된 기업 주식을 사는 방법도 있다. 코인베이스, 서클, 비트마인 등은 미국 증시에 상장했다.상장지수펀드(ETF) 투자도 있다. 2024년 1월 미국에서 현물 비트코인 기반 ETF가 여럿 상장했다. 다만 한국에서는 현행법상 직접 투자할 수 없다. 대신 간접 투자는 가능하다. 선물 기반 비트코인 ETF나 가상자산 관련 테마형 주식 바스켓을 ETF를 사는 방법이 있다. 비트코인을 많이 보유한 기업과 관련된 ETF를 사는 전략도 있다.다만 투자 시 주의가 필요하다. 코인은 변동성이 크다. 서클, 비트마인 등 기업의 주가도 단기간 급등하거나 급락했다.김태림 기자 tae@hankyung.com