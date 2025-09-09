원화 스테이블코인 왜 필요한가요?[디지털자산 완전정복③]

도널드 트럼프 대통령이 지난 7월18일 금요일, 워싱턴 백악관 이스트룸에서 디지털 화폐를 규율하는 첫 번째 주요 법률인 ‘지니어스 법안’에 서명하고 있다. /연합뉴스

Q. 원화 스테이블코인이 왜 필요한가요?

원화스테이블 코인, 환율 방어 가능할까?

Q. 한국은행이 고민 끝에 내린 결론은?

Q. 원화 스테이블코인이냐 CBDC냐

Q. 원화 스테이블코인, 또 다른 숙제는?

Q. 미국은 왜 스테이블코인에 진심일까?

Q.일본은 가을에 스테이블코인 발행한다는데?

Q. 스테이블코인 준비하는 한국 기업들은?

전 세계가 스테이블코인 경쟁에 뛰어들고 있다. 미국은 국채 수요와 달러 패권을 지키기 위해 이미 시장을 장악했고, 유럽은 통화주권 강화를 위해 속도를 내는 중이다.'아날로그의 나라' 일본 역시 2023년부터 관련 법안을 통해 디지털 화폐를 제도화했다.올 가을에는 핀테크 기업이 엔화 가치와 연동한 첫 스테이블코인을 발행한다. 한국 역시 논의가 무르익고 있지만, ‘원화 스테이블코인’을 실제로 누가 쓰고 어떤 효과를 낼 수 있을지는 여전히 물음표다.이미 세계 최고 수준의 결제 인프라를 가진 한국에서 굳이 필요하냐는 회의론과, 글로벌 금융질서 속에서 통화 주권을 방어해야 한다는 주장 사이의 논쟁이 치열하다.원화 스테이블코인은 근본적인 물음이 따라 붙는다. 과연 이를 실제로 쓸 사람이 있을까?원화 스테이블코인의 범용성과 수요처에 대한 의견은 분분하다. 달러나 엔화는 기축통화다. 여러 나라와 시장에서 통용되고 국제적으로 신뢰받는 자산이다. 하지만 원화는 준비자산 면에서 국제적인 수요와 공급, 담보력, 환금성 등에서 한계가 있다.원화 스테이블코인을 만든다고 해서 글로벌 가상자산 시장에서 곧바로 통용될 수 있는 것도 아니다. 외환시장을 거치지 않더라도, 원화는 글로벌 시장에서 사용처가 제한적이다.게다가 IT 선진국인 한국에서 결제 수단 혁신에 대한 필요성을 느끼는 사람도 많지 않다.NH투자증권은 최근 보고서를 통해 “지문과 얼굴, 비밀번호만 누르면 3초 만에 결제가 완료되는 한국에서는 스테이블코인으로 결제나 송금 효율성이 높아지고 추가적인 개선 여지가 존재한다는 것에 공감하지 못하는 의견이 있다”고 지적했다. 특히 한국의 인구당 신용카드 보유 개수나 은행 계좌 보급률은 전 세계 1위다.그럼에도 불구하고 원화 스테이블코인의 필요성이 대두되는 가장 큰 명분은 통화 주권이다. 하지만 달러 스테이블코인으로부터 원화 권력을 방어하자는 논리는 설득력을 얻지 못하고 있다.이창용 한국은행 총재 역시 “미국 달러 스테이블코인이 많아지기 때문에 원화 스테이블코인으로 방어하자? 일부는 맞고 일부는 틀렸다”며 “지금 수단으로 쓰이는 스테이블코인은 시간을 가지고 점차적으로 도입하는 것이 좋겠다”고 말했다.반면 환율 변동성 측면에서는 긍정적인 전망도 있다. 원화를 해외로 송금할 경우 국제송금망을 거치면서 원화를 달러로 바꾸고 달러를 다시 현지 통화로 바꾸는 복잡한 절차를 거친다.스테이블코인은 외환시장을 거치지 않고 송금과 결제가 가능하기 때문에 오히려 환율 변동성이 줄어들 수 있다는 전망도 있다.토스 인사이츠는 최근 보고서를 통해 “원화 스테이블코인 도입을 논의할 때 통화주권이라는 명분에만 기대기보다는 글로벌 달러 스테이블코인 의존 심화, 환율 관리, 외환규제 공백 같은 현실적 문제까지 고려해야 한다”고 지적했다.스테이블코인 거래가 빠르게 성장하고 있다는 것 역시 제도화를 앞당기는 요인이다. 블록체인 분석 플랫폼 크립토퀀트에 따르면 올해 들어 8월 21일까지 국내 5대 원화 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에서 달러 스테이블코인(USDT·USDC) 거래대금은 709억2600만 달러, 우리 돈으로 약 99조원에 달했다. 연말에는 100조원을 넘어설 전망이다.한국은행은 디지털화폐나 스테이블코인의 사용성과 효용을 점검하기 위한 실험을 진행 중이다. 일명 ‘한강 프로젝트’다. 1차 한강 프로젝트는 예금토큰을 활용한 개인 간 거래를 실증하는 사업이었다. 하지만 수요가 많지 않아 일시중단됐다.2차 한강 프로젝트에서는 디지털화폐를 ‘국가보조금’에 활용한다는 계획을 밝혔다. 원화 스테이블코인의 새로운 활용처를 발견한 것이다. 한국은행은 무려 110조원에 달하는 국고보조금을 예금토큰으로 지급한다고 했다. 이렇게 되면 블록체인 기술을 활용해 예금토큰 거래를 실시간으로 확인·관리할 수 있다는 장점이 있다. 또 사용처를 제한할 수 있어 지급 당시 예정됐던 보조금 사용 용도로만 이용이 가능하다. 나랏돈의 투명성을 높이겠다는 의미다.한국은행이 지향하는 디지털화폐의 모습이 스테이블코인인지, 예금토큰인지는 명확히 밝혀지지 않았다.스테이블코인과 중앙은행디지털화폐(CBDC), 예금토큰은 발행처가 다르다. 스테이블코인과 예금토큰은 민간이 발행하고 CBDC는 중앙은행이 발행하는 디지털 자산이다. 스테이블코인은 ‘가격이 고정된 디지털화폐’다. 달러나 원화, 다른 실물자산에 일대일로 연동한다. 은행망을 거치지 않고 블록체인 네트워크로 유통된다. 예금토큰은 중앙은행이 도매용으로 발행한 CBDC를 은행이 다시 소매용 디지털화폐로 전환해 유통시키는 모델이다.한강 프로젝트는 한은이 개인이 아닌 시중은행을 대상으로 CBDC를 발행하고 시중은행은 거래고객의 예금을 ‘예금토큰’으로 전환해 유통시키는 과정을 거친다. 국내 금융권은 한은의 실험이 단순히 CBDC 발행을 넘어 민간이 주도하는 스테이블코인 또는 예금토큰 시장 형성과 직결될 가능성에 주목하고 있다.하지만 은행 중심의 스테이블코인 제도화는 논리적 모순이라는 비판도 나온다. 민병덕 더불어민주당 의원은 자신의 소셜미디어에 “(CBDC를 예금토큰으로 전환해 국가 보조금을 주는) 2차 한강 프로젝트는 행정 편의와 특정 금융권 중심의 폐쇄적 구조를 강제하는 구상"이라고 지적했다.폐쇄적인 CBDC가 아니라 개방형 스테이블코인을 기반으로 비용을 낮추고 혁신 생태계를 키워야 한다는 의미다.달러 스테이블코인 발행사는 안정성과 유동성을 확보하기 위해 미국 단기채에 투자한다. 그런데 한국 국채 시장에서는 1년 이하의 단기물을 찾아보기 힘들다.국가재정법상 단기 국채를 발행할 때 국회 승인을 받아야 하는 점도 제도적 걸림돌로 작용한다.김필규 자본시장연구원 선임연구위원은 “단기 국고채는 정부의 일시적 자금 부족을 해소하고 스테이블코인의 지급 안정성과 가치 저장 기능을 강화하는 데 필수적”이라고 설명했다.미국은 4~52주 단기물 거래가 활발하고 최근 제정된 스테이블코인 규제법인 지니어스법에서도 발행액 전액을 현금 또는 만기 93일 이내 미국 단기 국채 등 안전자산으로 보유하도록 규정하고 있다. 반면 한국은 장기물 위주 발행과 투자자 제한(주로 은행·보험사·연기금)으로 단기 국채 시장이 작아 스테이블코인 준비자산 확보와 대규모 환매 대응에 한계가 있다는 지적이 나온다.스테이블코인이 달러와 같은 실물자산에 가치를 연동하는 이유는 하나다. 가격 변동성을 최소화하기 위해서다. 비트코인 등 일반 암호화폐가 탐욕과 공포에 따라 급등락하는 것과 달리 스테이블코인은 일정한 가격을 유지한다. 이 안정성을 위해 발행사들은 현금성 자산에 투자한다. 대표적인 투자처가 미국 초단기 국채다. 테더의 미 국채 보유량은 약 1000억 달러로 독일(880억 달러), 멕시코(958억 달러)보다 많은 큰손이다.트럼프 행정부 입장에서 스테이블코인은 막대한 재정 부담 속에서 미 국채를 안정적으로 소화해줄 든든한 우군이다. 중국과 러시아가 미 국채 매입을 줄이는 상황에서는 스테이블코인이 더욱 절실한 ‘쩐주’다. 미국채 수요가 줄면 국채금리가 상승(국채 가격 하락)하고 미국의 비용(이자)은 커진다. 미국의 재정적자는 이미 연간 약 2조 달러에 달한다. 스테이블코인이 세계 곳곳에서 유통될수록 미 국채 수요가 늘고 이는 곧 달러 지배력 강화로 이어진다는 전략이다.스테이블코인은 또 하나의 전략적 가치가 있다. 바로 디지털화폐 시대의 달러패권 유지다. 중국은 CBDC를 앞세워 무역 결제에서 달러 의존도를 줄이려 하고 있다. 만약 국가 간 거래가 CBDC로 직접 이뤄진다면 ‘달러 패싱(dollar passing)’ 현상이 발생해 달러 수요가 급감할 수 있다. 이는 곧 달러 가치 하락으로 이어진다. 미국 입장에서는 지급결제 시장에서 달러 우위를 지켜내야 한다.여기에 정치적 이해관계까지 얽혀 있다. 트럼프 대통령의 가족이 직접 스테이블코인 발행 사업에 뛰어든 상태다. 스테이블코인 정책은 재정적자 완화, 중국 견제, 그리고 본인 사업 이익까지 동시에 챙길 수 있는 ‘일석삼조 카드’인 것이다.이처럼 스테이블코인은 단순한 결제 수단을 넘어 통화주권 경쟁의 새로운 전장이 되고 있다. 미국 외 국가들도 달러 의존도를 낮추고 자국 통화의 디지털 활용도를 높이기 위해 스테이블코인에 뛰어들고 있다. 일본은 일찍부터 스테이블코인 관련 규율 체계를 마련했다.아날로그 행정에 머물러 있던 일본도 올해 가을 민간 발행 스테이블코인을 선보일 예정이다. 일본 금융청은 핀테크 기업 JYPC를 자금이동업에 등록해 법정통화와 가치가 연동되는 엔화 표시 스테이블코인 발행을 승인할 계획이다. 새롭게 발행될 스테이블코인의 명칭은 ‘JPYC’로 ‘1JPYC=1엔’의 가치가 유지되도록 예금과 국채 등 유동성이 높은 자산을 담보로 보유한다. JYPC는 앞으로 3년간 1조 엔(9조3975억원) 규모를 발행하겠다고 밝혔다.홍콩도 규제 샌드박스를 도입해 실험을 허용했고 유럽연합(EU)은 가상자산시장법(MiCA)을 통해 스테이블코인을 제도권에 편입하고 있다. 독일은 도이치방크 자회사 등이 참여한 합작법인 올유니티에서 첫 유로화 스테이블코인 ‘유라우(EURAU)’를 출시했다.한국 역시 대선 이후 논의가 급물살을 타고 있다. 이재명 정부는 출범 후 ‘1코인=1000원’ 식으로 코인의 가치를 법정 통화와 연동시키는 스테이블코인의 제도화를 추진하고 있다. 여당도 관련 입법에 박차를 가하고 있다. 관련 법안만 4개가 국회에 계류 중이다.한국 기업들도 글로벌 스테이블코인 생태계의 핵심 인프라로 자리매김하기 위해 움직이고 있다. 네이버·카카오·토스 등 국내 빅테크가 일제히 시장 진입을 저울질하며 사업 준비에 나섰다. 네이버·카카오·토스는 준비 방식과 속도에서는 차이를 보이지만 세 곳 모두 “법·제도 정비가 끝나야 본격 사업이 가능하다”는 점에서는 입장이 같다.가장 조직적인 움직임을 보이는 곳은 카카오그룹이다. 그룹 차원에서 스테이블코인 TF를 꾸리고 정신아(카카오)·윤호영(카카오뱅크)·신원근(카카오페이) 대표가 공동 TF장을 맡아 국내외 동향과 전략을 점검 중이다.카카오뱅크가 준비금을 수탁하는 은행 역할을, 카카오톡과 카카오페이 플랫폼이 각각 스테이블코인 유통과 결제망 역할을 맡는 방안이 거론된다.카카오뱅크는 가상자산 거래소(코인원) 실명확인계좌 발급과 CBDC 모의실험 참여 경험이 있고 관련 상표권도 다수(12건) 출원했다. 카카오페이도 18건의 상표권을 출원했다.토스(비바리퍼블리카)는 금융 계열사 3곳이 참여하는 협의체를 구성해 사업성 검토에 착수했다. 김규하 최고사업책임자(CBO)가 주도하며 필요시 참여 계열사 범위를 늘리겠다는 방침이다. 토스와 토스뱅크가 출원한 스테이블코인 관련 상표권은 50건이 넘는다.네이버는 아직 별도 조직을 꾸리진 않았지만 네이버페이를 중심으로 청사진을 그리고 있다. 업비트를 운영하는 두나무와 협업해 발행·유통 구조를 짜는 방안이 유력하다.삼성전자 역시 ‘삼성페이’를 앞세워 암호화폐 결제 시장에 진출하고 있다. 미국 최대 가상자산거래소 코인베이스 앱에서 삼성페이로 가상자산을 구매하거나 입금할 수 있다.애플이 애플페이에 USDC 적용을 검토하고 구글이 페이팔 발행 달러 기반 스테이블코인(PYUSD)을 일부 결제에 활용하고 있는 만큼 삼성전자 역시 결제 플랫폼을 앞세워 결제 시장을 확대해 나가고 있는 것이다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com