서울 삼성전자 서초사옥./한국경제 김범준 기자

"1년 넘게 갇혀있는 8층(주가 8만원) 구조대 오나요?(삼성전자 주식 커뮤니티)삼성전자 주가가 연일 급등하면서 투자자들 사이에서는 '8만 전자'를 향한 기대감이 살아나고 있다. 이달 들어 삼성전자 주가는 9월 1일과 9월 5일을 제외하고는 모두 상승세를 이어갔다.16일에는 전날보다 3.66% 상승한 7만9300원에 거래를 마감하며 8만원대에 다가섰다. 삼성전자 주가를 견인하는 투자자는 외국인과 기관이다. 외국인은 이날 하루동안 삼성전자를 1조원 이상 쓸어 담았고, 기관은 692억원 어치를 순매수했다. 매수창구 상위에도 메릴린치, 골드만삭스, UBS 등 외국계 투자은행이 올랐다. 외국계 증권사와 투자은행은 16일 총 1283만주를 매수한 것으로 추정된다.증권업계는 올해 '9만 전자' 달성도 가능하다고 전망한다. 16일 금융투자업계에 따르면, 키움증권(9만원), KB증권(9만원), BNK투자증권(9만1000원), NH투자증권(9만4000원), 한국투자증권(9만5000원), 미래에셋증권(9만6000원) 등이 삼성전자 목표가를 9만원 이상으로 제시했다.특히 NH투자증권은 16일 삼성전자 목표 주가를 기존보다 11.9% 상향했다. 류영호 NH투자증권 연구원은 16일 관련 보고서에서 "최근 파운드리 부문에서 테슬라와 애플 등 의미 있는 고객사가 확보된 점, 1c(10나노급 6세대) 수율 개선과 함께 하반기 엔비디아 고대역폭 메모리(HBM) 공급이 가능할 것이란 기대감 등에 힘입어 주가가 긍정적 흐름을 보이고 있다"며 이같이 밝혔다.특히 파운드리 고객사를 확보한 것이 단기 실적에는 영향을 미치지 않지만, 중장기 경쟁력 회복을 위한 기반이 될 것이라고 평가했다. 류 연구원은 "여러 기대감이 모여 밸류에이션이 정상화되는 국면"이라고 분석했다.이어 3분기 영업이익은 9조원으로 1년 전보다는 1.9% 감소하지만 직전 분기 대비 91.9% 늘어날 것으로 낙관했다.미래에셋증권은 15일 보고서에서 삼성전자의 올해와 내년 영업이익 전망치를 기존대비 각각 2.9%, 5.3%씩 올렸다. 동시에 목표 주가를 기존 8만8000원에서 9만6000원으로 9% 높였다.미래에셋증권은 주가 상향 이유로 내년 메모리 반도체 공급 부족을 꼽았다. 반도체 업체들은 제한된 D램 생산라인을 갖고 있는데, 업황 불확실성 탓에 설비를 크게 늘리지 못했다. 새로 증설한 시설도 대부분 차세대 반도체인 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 집중돼 있어 범용 D램의 생산량이 줄면서 가격이 오르고 있다.김영건 미래에셋증권 연구원은 "HBM 생산이 늘어나면서 D램 생산능력이 계속 줄어들 것으로 예상했다. 여기에 PC, 스마트폰, 서버 등 IT 기기의 수요가 살아날 경우 범용 D램 공급난이 심화될 수 있다"고 설명했다.이 때문에 범용 D램 생산능력을 경쟁사 대비 많이 확보하고 있는 삼성전자가 수혜를 볼 것으로 전망했다. 삼성전자는 월 45만장 규모의 범용 메모리 생산능력을 갖추고 있으며 이는 글로벌 메모리 빅3(삼성전자·SK하이닉스·마이크론) 전체 생산량의 41%에 해당한다.미래에셋은 삼성전자의 내년 DS(반도체) 부문 영업이익이 29조1000억원으로 올해보다 149% 늘어날 것으로 내다봤다.또한 AI 반도체 대표주자인 엔비디아의 HBM4 양산이 임박한 가운데, 삼성전자가 검증을 통과할 가능성이 높다는 점도 호재로 꼽힌다. 김 연구원은 "샘플 물량이 늘면서 매출 반영이 본격화될 것"이라며 "후공정 수율 개선과 차세대 공정 적용으로 성능 대비 전력 효율이 높아졌다"고 말했다.시장이 기대하는 삼성의 마지막 ‘한방’은 밸류에이션이다. 삼성전자는 여전히 밸류에이션에서 글로벌 경쟁사 대비 큰 할인 상태다. SK하이닉스가 주가순자산비율(PBR) 1.5배 이상에서 거래되는 반면, 삼성전자는 1배 수준에 머물러 있다. SK하이닉스도 저평가되어 있지만 삼전은 하이닉스와의 밸류에이션 갭이 50% 이상 벌어진 상황이다.김동원 KB증권 리서치본부장은 “밸류에이션 측면에서 삼성은 하이닉스 대비 여전히 디스카운트 상태라 HBM4와 파운드리 등 여러 조건이 맞아떨어진다면 추가 상승 여력을 기대해도 좋다”고 말했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com