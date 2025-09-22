한국 기업 평판연구소 선정 ‘하이엔드 주거 브랜드평판’ 3위 기록

프리미엄 리조트 라이프 통해 차별화된 주거 서비스 제공

김정모 DK아시아 회장. 사진=DK아시아

신검단 로열파크씨티Ⅱ 단지 전경. 사진=DK아시아

DK아시아는 한국 기업 평판연구소가 9월 발표한 ‘하이엔드 주거 브랜드평판’ 순위에서 자사 주거 브랜드 ‘로열파크씨티’가 3위에 올랐다고 22일 밝혔다. 대형개발사가 자체 개발한 주거 브랜드로서 3위권에 선정된 최초의 사례다.한국 기업 평판연구소는 소비자 빅데이터를 바탕으로 브랜드 가치를 분석하며 매월 업계와 소비자 모두에게 높은 신뢰도를 자랑하는 순위를 내놓은 전문기관이다.9월 현재 하이엔드 주거 브랜드 부문에는 총 10개 브랜드가 경쟁을 펼치는 가운데, 빅3 에는 DK아시아의 ‘로열파크씨티’를 비롯해 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설 ‘르엘’이 꼽혔다. DL이앤씨의 ‘아크로’, 두산에너빌리티의 ‘트리마제’ 그리고 대우건설의 ‘푸르지오 써밋’이 4~6위를 차지했다.이어 호반건설의 ‘써밋’, 두산건설의 ‘위브더제니스’, 포스코이앤씨의 ‘오티에르’, SK에코플랜트 ‘드파인’ 순으로 브랜드 순위를 기록했다. 이 중 9개 브랜드를 대형 시공사가 보유한 반면, ‘로열파크씨티’는 유일하게 대형개발사 DK아시아가 자체 개발했다.국내 주요 시공사 브랜드들은 건설사 인지도와 미디어 노출도에서 우위를 지속하고 있다. 반면 DK아시아의 로열파크씨티는 강남 3구 재개발·재건축 주요 단지를 능가하는 상품성과 차별화된 주거 서비스 그리고 지속적 운영과 후원을 선보이며 커뮤니티 지수, 소통지수, 참여지수 등에서 높은 평가를 받았다.업계 최초의 동호회 후원과 검단 메밀꽃·황토 십리길 오픈, 토토로 파티 등 단순한 공급을 넘어 소비자와 지역사회와의 관계를 지속적으로 유지함으로써 브랜드 가치를 성장, 확대시키고 있다.DK아시아는 대한민국 최초로 도시와 리조트를 결합한 한국형 5세대 프리미엄 리조트 단지를 조성한 대형개발사로 유명하다. 현재 인천 검단구에 조성 중인 ‘로열파크씨티’는 총 122만3천 평, 3만6,500세대를 단일 기업이 단일 브랜드로 개발하는 국내 최대규모의 민간 도시개발 프로젝트다.그 시작점이 된 로열파크씨티Ⅰ은 ‘대한민국 첫 번째 프리미엄 리조트 도시’라는 콘셉트로 4805세대 규모로 조성됐으며 분양 당시 8만4730건의 청약이 집중돼 인천 역대 최고 경쟁률을 기록했다.로열파크씨티Ⅱ 역시 15만 평 부지에 4533세대 규모로 조성되고 있다. 이 가운데 최초 단지인 신검단 로열파크씨티Ⅱ 1500세대는 2024년 9월 준공돼 ‘2025 대한민국 살기 좋은 아파트 선발대회’에서 종합대상을 수상하는 등 그 품질을 인정 받고 있다.DK아시아는 인천 미래 중심 도시로 사업이 본격화된 에코메타시티 59만 평 중 1단계 33만 평 부지에 1만330세대 규모로 로열파크씨티Ⅲ를 추진하고 있다.이처럼 대형 도시개발 프로젝트인 로열파크씨티는 최고 수준의 상품과 차별화된 주거 서비스로 주목 받고 있다. 먼저 조경과 조경 시설은 국내 최초로 삼성물산 리조트 부문과 ‘토탈 케어 서비스’를 도입해 로열파크씨티Ⅰ(4,805세대)과 로열파크씨티Ⅱ(1,500세대)의 단지 내·외부 및 기반시설 전반을 체계적으로 조성하고 있다.특히 신검단 로열파크씨티Ⅱ에는 인천 최초로 단지 내에서 최신 개봉 영화를 감상할 수 있는 ‘로열 씨네마 라운지’를 비롯해 비거리 50m 전 타석 GDR 골프 시뮬레이터를 갖춘 인천 최초의 복층형 ‘로열 인도어 골프장’, 가족과 이웃이 함께 즐길 수 있는 인천 최초의 호텔식 ‘로열 뮤직룸’, 바데풀과 유아풀, 건식 사우나를 갖춘 6성급 호텔식 수영장, 세계적인 명품 테크노짐 기구를 갖춘 휘트니스 센터 등 최고급 호텔 수준의 최고의 시설이 마련됐다.게다가 시행사의 자체 노력으로 입주자 대표회의 선정 전에 이미 입주민들이 커뮤니티 시설을 무료로 이용할 수 있게 지원하고 있다.또 인천 대표 대학병원인 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원을 포함한 주요 병원과 협력해 ‘입주민 전용 대면 다이렉트 의료 서비스’를 국내 최초로 제공하는 등 차별화에 공을 들이고 있다. 로열파크씨티즌 전용 직통번호를 통해 빠른 진료 예약과 24시간 응급 서비스 등 다양한 의료 혜택을 제공한다.로열파크씨티의 시그니처 서비스로 자리 잡은 풀무원 푸드앤컬쳐와 신세계푸드가 제공하는 ‘삼식 서비스’도 대표적인 주거 서비스다. ‘삼식 서비스’ 공간인 로열 트리니티 라운지는 초기 설계 단계부터 부대 시설이 아닌 별도 상업시설에 배치해 조리 시 발생할 수 있는 냄새와 소음이 단지로 유입되지 않도록 했다.여기에 검암역과 검단사거리역을 오가는 전용 셔틀버스도 누적 이용자가 60만 명을 돌파하며 로열파크씨티즌들의 교통 편의를 책임지고 있다.김정모 DK아시아 회장은 “하이엔드 주거 브랜드 로열파크씨티가 새롭게 제시한 주거문화의 미래와 커뮤니티 그리고 차별화된 주거 서비스가 높은 평가를 받았다는 점에서 의미가 크다”면서 “DK아시아의 하이엔드 주거 브랜드 로열파크씨티는 단순한 주거 공간이 아닌 프리미엄 리조트 라이프를 통해 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 제공할 것”이라고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com