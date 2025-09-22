롯데건설이 공동주택 현장에서 PC 공법을 활용해 지하 주차장을 시공하고 있다. 사진=롯데건설

롯데건설이 지난 2년간 출원한 ‘PC모듈러 공법’ 및 ‘PC(Precast Concrete) 공법’ 관련 특허 14개가 모두 등록됐다고 22일 밝혔다.최근 건설업계에서 중요성이 점점 강화되고 있는 OSC(Off-Site Construction, 탈현장 건설) 기술 분야에서 괄목할 만한 성과를 거둔 것이다. 특히 롯데건설은 ‘PC모듈러 공법’ 분야에서만 10건의 특허를 등록하는 등 관련 기술력을 입증했다.‘PC공법’은 콘크리트 부재를 공장에서 미리 제작한 뒤 현장에서 조립하는 대표적인 탈현장 시공 방식이다. 지하 주차장, 대형 구조물 등을 지을 때 주로 사용된다. ‘PC모듈러 공법’은 완성형 3D 부재(방, 화장실 등 입체적 완성형 구조물)를 제작해 현장에서 결합만으로 시공을 완료하는 방식이다.두 공법 모두 콘크리트를 사용하는 탈현장화 공법으로 공사기간 단축, 품질 균일화, 탄소배출 저감, 안정성 강화 등의 효과가 있다. 다만 적용 방식과 범위에서 차이가 있다.롯데건설이 등록한 ‘PC모듈러 공법’의 대표적인 특허는 “PC 모듈러간 습식 결합방식을 적용한 건축물 건축방법”이다. 이 방식은 수평방향에서 모듈러와 모듈러를 연결할 때 약간의 틈(이격)을 두고, 그 틈에 무수축 몰탈(수축이 없는 특수 재료)을 채워 하나로 단단히 연결하는 기술이다. 이를 통해 모듈러 제작 과정에서 생길 수 있는 오차나 설치 시 발생할 수 있는 시공 오차를 줄일 수 있다.또 다른 특허인 “PC 모듈러를 이용한 건축물 건축방법”은 모듈러를 운송할 때 발생하는 차량 진동이나 충격으로 내장재가 손상되는 것을 방지하기 위해 구조물 내부에 지지 구조를 추가해 운송 중 발생하는 충격과 손상을 최소화하는 것이다.롯데건설은 특허 확보에 그치지 않고, 최근에 시공 중인 공동주택 현장 지하주차장에 PC공법을 적용했다. 이 현장에선 PC공법 적용률을 기존 23%에서 46%로 2배 이상 확대했으며, PC공법 중 하나인 더블월(Double Wall)을 활용해 주동(건물의 주요 부분) 하부까지 기술을 확대 적용했다. 더블월 공법은 두개의 얇은 철근 콘크리트 패널 사이에 공간을 두고 현장에서 콘크리트를 타설해 시공하는 방식이다. 이 공법은 패널이 공장에서 미리 제작되며, 패널 자체가 거푸집 역할을 하기 때문에 현장 작업이 간소화된다.롯데건설 기술연구원 관계자는 “이번 특허 확보를 통해 건설 시공 방식의 패러다임을 변화시키고, 공사 기간 단축과 안전사고 절감이라는 두 마리 토끼를 잡겠다”며, “고객에게 최고의 품질을 제공하기 위해 지속적으로 기술을 개발해 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com