사진=뉴스1 제공

국민의힘 정무위원회가 롯데카드 해킹 사고를 인재(人災)로 규정하고 대주주인 MBK파트너스에 강도 높은 책임을 요구했다.오는 10월 국정감사에서는 김병주 MBK회장을 소환하겠다는 방침도 밝혔다.22일 국민의힘 정무위원회는 국회에서 ‘롯데카드 개인정보 유출 사태, 피해자 보호 방안 및 재발 방지 대책 간담회’를 열고 금융당국, 롯데카드, MBK파트너스 등을 상대로 피해 대응 현황과 보안 강화 방안을 점검했다.강민국 국민의힘 간사는 “휴대폰과 신용카드는 현대인의 필수품인데, 최근 통신사 및 신용카드 정보 유출로 우리의 모든 것들이 노출되고 있다”며 “이는 금융사가 단기 수익을 위해 정보 보호를 간과한 인재(人災)로 보고 있다”고 지적했다.윤한홍 국회 정무위원장은 향후 보안 투자 비용을 늘리겠다는 MBK의 계획을 지적하며 “롯데카드를 매각할 계획이 있지 않았냐”며 “롯데카드를 팔 생각이 있으면서 향후 5년간 1100억 보안 투자를 하겠다는 것은 국민을 속이는 것”이라고 주장했다.개인정보보호위원회는 전날 롯데카드 개인정보 유출에 대해 공식 조사에 착수했다.국민의힘은 오는 10월 국정감사에 롯데카드 대주주인 MBK 파트너스의 김병주 회장 등을 소환해 해킹 사태와 관련한 경영진의 책임을 물을 것이라고 예고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com