조정회의는 이날 오후 4시부터 경기지방노동위원회(지노위) 1층 대강당에서 열리며, 노조협의회는 조정 만기일인 이날까지 합의에 이르지 못할 경우 10월 1일 첫 차부터 전면 파업에 돌입할 방침이다.
노조협의회에는 50개 업체 소속 1만여대(인가 대수 기준)의 버스가 속해 있다. 공공관리제 2300여대, 민영제 7100여대, 시외버스 800여대 등이다.
소속 조합원 1만9천여명은 경기지역 전체 버스 기사의 90% 수준인 것으로 알려졌다.
노조협의회는 민영제 노선에서 시행 중인 탄력적 근로시간제가 하루 17시간 장시간 노동의 원인이 되고 있다며 공공관리제와 마찬가지로 1일 2교대제로 근무 형태를 바꾸고 동일 임금을 보장해달라고 요구하고 있다.
또 공공관리제 노선의 경우 통상임금 대법원판결을 적용한 서울 버스노조의 올해 임금인상 요구율(8.2%)에 준하는 임금 인상률을 제시한 것으로 파악됐다.
반면 사용자 단체 측은 경영난 등을 이유로 노조협의회 측의 요구안을 수용하기 어렵다는 입장이다.
