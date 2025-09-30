연합뉴스

경기도 버스 1만여대가 속한 경기도버스노조협의회(이하 노조협의회)가 파업 돌입 여부를 놓고 30일 사용자 단체인 경기도버스운송사업조합회와 최종 조정회의를 갖는다.조정회의는 이날 오후 4시부터 경기지방노동위원회(지노위) 1층 대강당에서 열리며, 노조협의회는 조정 만기일인 이날까지 합의에 이르지 못할 경우 10월 1일 첫 차부터 전면 파업에 돌입할 방침이다.노조협의회에는 50개 업체 소속 1만여대(인가 대수 기준)의 버스가 속해 있다. 공공관리제 2300여대, 민영제 7100여대, 시외버스 800여대 등이다.소속 조합원 1만9천여명은 경기지역 전체 버스 기사의 90% 수준인 것으로 알려졌다.노조협의회는 민영제 노선에서 시행 중인 탄력적 근로시간제가 하루 17시간 장시간 노동의 원인이 되고 있다며 공공관리제와 마찬가지로 1일 2교대제로 근무 형태를 바꾸고 동일 임금을 보장해달라고 요구하고 있다.또 공공관리제 노선의 경우 통상임금 대법원판결을 적용한 서울 버스노조의 올해 임금인상 요구율(8.2%)에 준하는 임금 인상률을 제시한 것으로 파악됐다.반면 사용자 단체 측은 경영난 등을 이유로 노조협의회 측의 요구안을 수용하기 어렵다는 입장이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com