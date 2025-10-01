사진 = 주말 3일 간 1,000여명 운집한‘ 동래 반도 유보라’견본주택

반도건설이 부산광역시 동래구 낙민동 일원에서 분양 중인‘동래 반도 유보라’가 수요자 친화적 통큰 할인을 통해 수요자들의 마음을 크게 사로잡고 있다. 이번 통큰 혜택은 어려운 시장 상황 속 기업의 사회적 역할을 다하고, 고객 만족과 감동을 실현하기 위한 반도건설의 결의가 담겨있다.동래 반도 유보라는 기존 분양가 대비 약 1억원의 통큰 분양가 할인과 함께 중도금 전액 무이자 혜택, 발코니 확장 무상 제공, 계약금 500만원(1차/분납) 등 다양한 통큰 혜택을 제공키로 했다. 실수요자들의 내 집 마련 및 초기 자금 부담을 확 덜어주기 위한 목적이다.특히, 통큰 할인 실시 이후 첫 주말에만 약 1,000여명의 내방객이 몰리며 이전과는 확연히 달라진 분위기를 증명했다.반도건설의 결단이 주목받고 있는 이유는 급격한 분양가 상승세 속 내 집 마련 수요의 초기 자금 부담을 덜어 상생을 도모한 점이다. 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 자료에 따르면, ‘동래 반도 유보라’가 들어서는 부산지역의 민간아파트 평균 분양가격은 올해 7월 기준 ㎡당 760만 3000원으로, 1년 전 평균 분양가격인 ㎡당 683만 5000원 대비 약 11.24% 올랐다.한 부동산 전문가는“분양가 상승세가 지속되면서, 신규 단지를 기다리던 수요자들이 다양한 금융혜택을 제공하는 기분양단지로 선회하는 움직임이 나타나고 있다”며 “실제로 초기 자금 부담을 낮춘 단지의 견본주택에는 많은 인파가 몰리고, 계약조건과 분양가 등 실질적인 정보에 대한 문의가 분양상담으로 이어지며 현장이 활기를 띠고 있다”라고 전했다.이에, 그동안 입지와 상품 경쟁력을 갖추고 있음에도 불구하고, 시장 분위기가 걸림돌이었던 ‘동래 반도 유보라’의 견본주택에도 인파가 몰리고 있다. 실제 단지는 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 구성은 물론, 채광과 통풍이 우수한 남향 위주 설계와 온천천 프리미엄을 통해 주거 쾌적성을 누릴 수 있는 입지 가치가 크게 주목받았다. 여기에 반도건설이 제공하는 통큰 할인 및 혜택을 통해 가격 경쟁력까지 갖추게 되면서 단지의 경쟁력은 날개를 더할 전망이다.(주)에쓰앤디가 시행하고 반도건설이 시공하는 ‘동래 반도 유보라는 지하 3층~지상 최고 42층, 3개동, 전용면적 84㎡ 총 400세대 규모로 조성된다. 이 단지는 동래구의 주거벨트 중심 입지에 자리해, 생활권, 교육, 교통 등 3박자를 고루 갖춘 것이 강점이다.교통의 경우 부산 지하철 동해선 동래역, 4호선 낙민역, 1호선 교대역이 도보권에 위치해 있고 원동IC가 인접해 부산 내·외부로 이동이 용이하다. 초대형 교통호재도 예정돼 있다. 2026년 개통 예정인 만덕-센텀 도시고속화도로가 개통되면 차량을 통한 이동시간도 크게 단축될 전망이다.우수한 교육환경도 갖췄다. 단지 가까운 곳에 낙민초등학교, 동래고등학교가 위치해 있는 것을 시작으로 동신중, 학산여중·고, 사직동과 명륜동 학원가도 인접해 있어 학부모들의 선호도가 높다.쾌적한 주거환경도 눈에 띈다. 부산에서는 희소성 있는 평지 입지에 온천천 시민공원, 수민어울공원, 낙민공원 등이 도보 거리에 있어 도심 속에서도 자연과 함께하는 여유로운 생활이 가능하다. 생활 인프라도 우수하다. 단지 인근 메가마트, 탑마트, 동래시장, 부산지방법원, 검찰청, 세무서, 구청 등이 위치해 있어 각종 생활 편의 인프라를 고루 갖추고 있다.향후 미래가치가 높다는 점도 ‘동래 반도 유보라’의 가치를 더하고 있다. 동래역 인근에 조성되는 동래구 생활복합센터(2027년 예정)와 낙민동 수민어울공원에 들어설 제2국민체육센터(2028년 예정)는 지역 생활 수준을 한 단계 높여줄 핵심 시설로 기대를 모으고 있다.반도건설 분양 관계자는“수요자들의 눈높이에 직접 와닿는 실질적인 혜택을 제공한 것이 큰 관심으로 이어지고 있는 상황이다”며“지난 주말에만 1,000여 명에 달하는 내방객이 견본주택을 방문해 주셨고 대부분이 분양 상담으로 이어질 만큼 뜨거운 관심이 이어지고 있는 상황이다”라고 말했다.한편 동래 반도 유보라의 견본주택은 부산광역시 해운대구 우동에 마련되어 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com