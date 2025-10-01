DeAgentAI, 발키리 펀드 등으로부터 1,000만 달러 투자 유치…SUI 네트워크 1위 AI 인프라로 급부상

SUI 네트워크 최대 규모의 AI 에이전트 인프라 프로젝트가 실리콘밸리의 저명한 벤처캐피털 발키리 펀드(Valkyrie Fund)와 모멘텀(Momentum)으로부터 전략적 투자를 유치하며 총 펀딩 규모 1,000만 달러를 돌파했다고 발표했다. 이후 2025년 9월 18일 바이낸스 상장을 통해 최고 6억 3,100만 달러의 완전 희석 가치(FDV)를 기록하며 AI 블록체인 프로젝트로서의 잠재력을 입증했다.DeAgentAI는 SUI, BSC, BTC 등 여러 블록체인 네트워크에서 자율적인 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있는 탈중앙화 인프라를 제공한다. 특히 SUI 네트워크에서는 압도적인 성과를 보이고 있으며, SuiScan 공식 데이터에 따르면 30일 활성 사용자 기준으로 인프라 & 개발도구 및 AI 카테고리에서 1위를 차지하고 있다.회사의 투자 유치 과정은 단계적으로 진행되었다. 2024년 8월 600만 달러 규모의 시드 라운드를 성공적으로 마감한 후, 2025년 8월 모멘텀과 발키리 펀드로부터 전략적 투자를 추가로 유치하여 총 펀딩 규모가 1,000만 달러를 넘어섰다. 이는 9월 18일 바이낸스 상장에 앞서 이루어진 것으로, 투자자들의 프로젝트에 대한 높은 신뢰를 보여준다.DeAgentAI의 시장 성과는 투자 유치 못지않게 주목할 만하다. 2025년 9월 18일 글로벌 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 알파 프로그램에 상장된 후 최고 6억 3,100만 달러의 FDV를 기록했으며, 이후 72시간 동안 약 4억 2,000만 달러 수준을 안정적으로 유지하고 있다. 동시에 바이낸스 알파, Bitget, MEXC, Gate.io 등 주요 글로벌 거래소에 상장되며 높은 유동성과 접근성을 확보했다.DeAgentAI 플랫폼은 AI 에이전트에게 고유한 디지털 신원, 행동의 연속성, 그리고 상호 합의 메커니즘을 부여하여, 중앙 서버 없이 투명하고 신뢰성 높은 AI 서비스를 구현한다. 이러한 기술적 혁신은 SUI 네트워크에서의 독보적인 지위로 이어지고 있으며, 실제 사용자들의 활발한 참여로 입증되고 있다.일반 사용자들은 DeAgentAI가 제공하는 실용적인 AI 서비스를 통해 기술의 혜택을 직접 경험할 수 있다. 대표적인 서비스로는 AI 기반 암호화폐 가격 예측 플랫폼 'AlphaX', 코딩 지식 없이도 퀀트 트레이딩 전략을 수립할 수 있는 'CorrAI', 그리고 정확한 시장 분석 정보를 제공하고 보상을 받는 'Truesights' 등이 있다.DeAgentAI의 공동창립자 Selwyn Zhou는 "바이낸스 알파와 선물 상장은 DeAgentAI와 성장하는 커뮤니티에게 중요한 이정표"라며, "바이낸스와의 파트너십은 AIA의 글로벌 유동성과 접근성을 높일 뿐만 아니라, 분산형 AI 에이전트가 자율적 디지털 경제의 미래라는 우리의 비전을 검증해주는 것"이라고 강조했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com