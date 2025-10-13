렌토킬이니셜코리아, ‘세계 손씻기의 날’ 맞아 손 위생 관리 중요성 강조

글로벌 위생환경 및 해충 방제 선도 기업 렌토킬이니셜코리아(대표 최재용)는 오는 15일 세계 손씻기의 날’(Global Handwashing Day)을 맞아 올바른 손 위생 관리의 중요성을 강조했다.세계 손씻기의 날은 전 세계적으로 올바른 손씻기 습관을 확산시켜 감염병을 예방하고 건강 증진에 기여하기 위해 제정된 국제 캠페인이며, 미국 질병예방통제센터(CDC) 역시 손씻기를 가장 기본적이면서도 효과적인 감염병 예방 방법으로 권고하고 있다.렌토킬이니셜코리아는 보다 위생적이고 효과적인 손 씻기를 지원하기 위해 비접촉식 자동 거품비누기, 자동 손소독기 등 다양한 위생 솔루션을 제공하고 있다.비접촉식 자동 거품비누기는 센서 기술을 활용해 교차 오염을 방지하고 보습 성분이 포함된 저자극 비누로 안전한 사용이 가능하며, 손 씻기 후에는 일회용 타월이나 전용 건조기를 사용해 잔여 수분을 완전히 제거함으로써 세균 재오염 위험을 낮출 수 있다.또한 손 씻기가 어려운 환경에서도 자동 손소독기를 통해 세균을 99% 이상 제거하여 위생 관리 수준을 높이고 있다. 렌토킬이니셜코리아 관계자는 손 위생은 개인의 건강뿐만 아니라 사회 전체의 안전과 직결되는 기본적인 생활 습관으로, 이번 세계 손씻기의 날을 통해 올바른 손 위생 관리의 중요성이 다시 한번 널리 인식되기를 바란다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com