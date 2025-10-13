10월 13일 서울 강남구 소재 (주)영풍 본사에서 김기호 영풍 대표(오른쪽)와 박원서 유니슨 대표가 '풍력 사업 공동 개발'에 관한 업무협약을 체결하고 있다. 사진=영풍

영풍이 국내 풍력발전 선도기업인 유니슨(주)와 풍력발전단지를 조성하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.이번 협약은 영풍 석포제련소가 위치한 경상북도 봉화군 산악지대가 풍력발전에 유리한 입지임을 적극적으로 활용하는 전략적 조치다.영풍은 유니슨이 축적한 풍력발전기 설계, 제조 및 운영 역량과 대규모 프로젝트 경험을 바탕으로 봉화지역 풍력 발전사업의 효율성과 안정성을 높이겠다는 구상이다.영풍과 유니슨은 풍력발전단지 조성사업을 위한 1단계로 석포제련소 인근 산악지역에 풍황계측기를 올 연말까지 설치해, 올해 겨울부터 1년간 풍향 및 풍속 데이터를 취득, 분석하고, 사전 환경조사를 실시할 계획이다.이후 단계적으로 4.3㎿ 풍력발전기 10기를 건설해 총 43㎿ 규모(연간 예상 발전량 약 8만 2000㎿h)의 풍력발전단지를 구축할 계획이다.풍력 발전과 더불어 태양광 발전을 위한 투자도 진행 중이다. 석포제련소에 전담 TF를 신설하고 공장내 유휴부지를 활용한 태양광 발전소를 추진 중이다. 석포제련소 2공장과 3공장 사이 부지에 발전용량 약 4~5㎿ 규모(연간 예상 발전량 약 7000㎿h)로 건설될 예정이다.영풍은 이번 풍력 및 태양광 발전 사업이 영풍의 친환경 경쟁력과 ESG 성과를 강화하는 동시에 국가에너지 전환 정책과 지역 경제 활성화에도 긍정적 파급 효과를 낳을 것으로 보고 있다.영풍 관계자는 “풍력 및 태양광 발전 조성사업은 단순히 신재생에너지 확보 차원을 넘어, 기후변화에 대한 정부의 환경 정책과 발맞춰 환경 친화적인 경영을 강화하고 지역사회와 함께 성장하기 위한 석포제련소의 장기적인 환경 투자 사업의 일환”이라며 “앞으로도 탄소중립 시대에 걸맞은 혁신과 투자를 이어가겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com