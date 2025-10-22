국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

노르웨이 중앙은행 현판. 사진=노르웨이 중앙은행



이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com

세계 최대 국부펀드인 노르웨이 국부펀드(NBIM)가 인공지능(AI)을 전격적으로 활용해 기후리스크를 관리하고 투자기업의 탄소 감축을 유도하겠다고 22일 밝혔다. 니콜라이 탕겐 NBIM 최고경영자(CEO)는 블룸버그 인터뷰에서 “AI가 기후리스크 관리의 게임체인저가 되고 있다”며 “투자 판단, 의결권 행사, 기업과의 대화 효율성이 획기적으로 높아지고 있다”고 말했다. NBIM은 ‘2030 기후행동계획’에 따라 재생에너지 인프라 투자를 확대하고 산림 파괴 모니터링을 강화하기로 했다. 또 탄소배출량이 많은 기업과의 이사회급 직접 대화를 늘리고, 스코프3(공급망) 배출까지 관리 범위를 확장한다.프랑스와 스페인이 유럽연합(EU)의 ‘2035년 내연기관차 판매 금지’ 계획을 유지해야 한다고 촉구했다고 21일 블룸버그가 보도했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리가 자동차 산업 부담을 이유로 완화 방안을 제안하자 즉각 반박한 것이다. 두 국가는 “2035년 배출가스 제로 목표는 그대로 유지돼야 한다”고 강조하면서도, 유럽 내 생산 차량에 한해 ‘슈퍼 크레딧’ 등 유연성을 부여하자고 제안했다.유럽연합(EU)이 ‘산림전용 방지법(EUDR)’의 시행 유예 기간을 기존 1년에서 6개월로 단축하기로 했다. 이에 따라 올해 말 시행 예정인 해당 법은 2026년 7월부터 본격 시행될 전망이다. EUDR은 콩, 커피, 팜유 등 상품의 생산 과정에서 벌목이 발생하지 않았는지를 추적·확인하도록 규정한다. 일부 회원국은 행정 부담을 이유로 시행 연기를 요구했지만, 유럽집행위원회는 “법의 실효성을 위해 조속 시행이 필요하다”며 반대했다.한국경제인협회(한경협)는 22일 ‘산업 에너지전환 정책세미나’를 열고, 2035년 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 산업계 인센티브를 강화해야 한다고 제언했다. 임재규 숭실대 교수는 “53% 감축안을 적용할 경우 2035년 실질 GDP는 최대 2.3% 감소할 수 있다”며 “산업의 감축 비용(톤당 최대 9만원)을 완화할 재정 지원이 필요하다”고 말했다. 일본은 ‘GX(녹색전환) 경제 이행채’를 발행해 산업의 공정 전환을 지원하고, 미국은 부지 무상 임대·전기요금 장기계약 등 다양한 인센티브를 확대하고 있다. 위성곤 국회 기후특위 위원장은 “NDC 제출 시한이 임박한 만큼 구체적인 재정 계획 마련이 시급하다”고 강조했다.지속가능성 공시기준기구(GRI)와 글로벌 환경정보공개 플랫폼 CDP가 ‘GRI-CDP 매핑 지침’을 21일 발표했다. 이번 지침은 CDP 2025년 기업 설문서와 GRI의 ‘기후변화·에너지 기준(2025)’을 비교·정렬해 기업들이 동일 데이터를 여러 보고체계에 중복 제출하지 않도록 돕는다. 두 기관은 “데이터 정합성을 높이고 보고 부담을 줄여 기후 공시의 질을 향상시키는 것이 목적”이라고 설명했다. 오는 10월 28일에는 공동 웨비나를 통해 세부 활용 방법을 안내할 예정이다.